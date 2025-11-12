Rangers at Lightning projected lineups

RANGERS (8-7-2) at LIGHTNING (8-5-2)
7 p.m. ET; HBO MAX, TNT, TVAS
Rangers projected lineup
Gabe Perreault -- Mika Zibanejad -- J.T. Miller
Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere
Will Cuylle -- Noah Laba -- Conor Sheary
Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Carson Soucy -- Will Borgen
Urho Vaakanainen -- Braden Schneider
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
Scratched: Juuso Parssinen, Jonny Brodzinski, Matthew Robertson
Injured: Matt Rempe (upper body)
Lightning projected lineup
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand
Curtis Douglas -- Jack Finley -- Scott Sabourin
J.J. Moser -- Max Crozier
Charle-Edouard D'Astous -- Erik Cernak
Emil Lilleberg -- Darren Raddysh
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Boris Katchouk
Injured: Nick Paul (upper body), Ryan McDonagh (undisclosed), Pontus Holmberg (undisclosed), Dominic James (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed)
Status report
Shesterkin will make his third straight start. … Hedman, a defenseman, and Holmberg, a forward, are day to day and did not participate in an optional morning skate after each missed practice Tuesday. … McDonagh, a defenseman, and James, a forward, were placed on injured reserve. ... Paul, a forward, skated Wednesday morning but will not return until next week at the earliest.