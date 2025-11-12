Rangers at Lightning projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

RANGERS (8-7-2) at LIGHTNING (8-5-2)

7 p.m. ET; HBO MAX, TNT, TVAS

Rangers projected lineup

Gabe Perreault -- Mika Zibanejad -- J.T. Miller

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Will Cuylle -- Noah Laba -- Conor Sheary

Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Carson Soucy -- Will Borgen

Urho Vaakanainen -- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Juuso Parssinen, Jonny Brodzinski, Matthew Robertson

Injured: Matt Rempe (upper body)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand

Curtis Douglas -- Jack Finley -- Scott Sabourin

J.J. Moser -- Max Crozier

Charle-Edouard D'Astous -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Darren Raddysh

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Boris Katchouk

Injured: Nick Paul (upper body), Ryan McDonagh (undisclosed), Pontus Holmberg (undisclosed), Dominic James (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed)

Status report

Shesterkin will make his third straight start. … Hedman, a defenseman, and Holmberg, a forward, are day to day and did not participate in an optional morning skate after each missed practice Tuesday. … McDonagh, a defenseman, and James, a forward, were placed on injured reserve. ... Paul, a forward, skated Wednesday morning but will not return until next week at the earliest.

Latest News

NHL Status Report: Matthews injured in Maple Leafs loss

Projected lineups, starting goalies for today

NHL EDGE stats behind Bedard’s prowess, surprising Blackhawks 

Panthers equipment manager sets record wearing jerseys

Lightning ‘starting to find their way’ after sluggish start, Coburn says

Wilsby to play at home in NHL Global Series Sweden with Predators after adversity

Predators miss Josi 'tremendously' at Global Series

Fantasy hockey top 10 waiver wire pickups with EDGE stats

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Larsson 'really happy' to be in Sweden as Penguins' 3rd goalie for Global Series

Blue Jackets end 4-game skid, overcome Kraken in shootout

Morrissey has 3 points, Jets hold off Canucks to end 3-game slide

Landeskog scores 1st regular-season goal since 2022, Avalanche defeat Ducks

Celebrini helps Sharks rally, top Wild in OT for 4th straight win

Binnington makes 38 saves, Blues edge Flames

Pastrnak scores 400th NHL goal, Bruins top Maple Leafs to win 7th in row

Fantasy hockey top 25 goalie rankings