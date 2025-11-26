Wild at Blackhawks projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
WILD (12-7-4) at BLACKHAWKS (10-8-4)

8:30 p.m. ET; HULU, ESPN+

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Yakov Trenin -- Nico Sturm

Liam Ohgren -- Ben Jones -- Tyler Pitlick

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Zeev Buium -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: David Jiricek, Daemon Hunt, Hunter Haight

Injured: Vladamir Tarasenko (lower body), Marco Rossi (lower body), Ryan Hartman (lower body), Vinnie Hinostroza (undisclosed)

Blackhawks projected lineup

Ryan Greene -- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi

Teuvo Teravainen -- Frank Nazar -- Oliver Moore

Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Colton Dach -- Sam Lafferty

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Sam Rinzel

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Landon Slaggert

Injured: Andre Burakovsky (undisclosed), Nick Foligno (left hand), Laurent Brossoit (hip)

Status report

Each team held an optional morning skate Thursday. ... Gustavsson will start after Wallstedt made 32 saves in a 3-0 victory at the Winnipeg Jets on Sunday. ... Burakovsky will be a game-time decision, according to Blackhawks coach Jeff Blashill; the forward has missed two games. ... The Blackhawks are expected to dress 11 forwards and seven defensemen.

