Wild at Blackhawks projected lineups

WILD (12-7-4) at BLACKHAWKS (10-8-4)
8:30 p.m. ET; HULU, ESPN+
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Marcus Foligno -- Yakov Trenin -- Nico Sturm
Liam Ohgren -- Ben Jones -- Tyler Pitlick
Jonas Brodin -- Brock Faber
Jake Middleton -- Jared Spurgeon
Zeev Buium -- Zach Bogosian
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: David Jiricek, Daemon Hunt, Hunter Haight
Injured: Vladamir Tarasenko (lower body), Marco Rossi (lower body), Ryan Hartman (lower body), Vinnie Hinostroza (undisclosed)
Blackhawks projected lineup
Ryan Greene -- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi
Teuvo Teravainen -- Frank Nazar -- Oliver Moore
Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev
Colton Dach -- Sam Lafferty
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov
Matt Grzelcyk -- Connor Murphy
Sam Rinzel
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Landon Slaggert
Injured: Andre Burakovsky (undisclosed), Nick Foligno (left hand), Laurent Brossoit (hip)
Status report
Each team held an optional morning skate Thursday. ... Gustavsson will start after Wallstedt made 32 saves in a 3-0 victory at the Winnipeg Jets on Sunday. ... Burakovsky will be a game-time decision, according to Blackhawks coach Jeff Blashill; the forward has missed two games. ... The Blackhawks are expected to dress 11 forwards and seven defensemen.