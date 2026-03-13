Oilers at Blues projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

OILERS (32-26-8) at BLUES (26-29-10)

8 p.m. ET; HULU, ESPN+, SNP, SNW

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic

Matt Savoie -- Jason Dickinson -- Kasperi Kapanen

Adam Henrique -- Josh Samanski -- Trent Frederic

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Jake Walman -- Connor Murphy

Darnell Nurse -- Spencer Stastney

Connor Ingram

Tristan Jarry

Scratched: None

Injured: Colton Dach (undisclosed), Ty Emberson (undisclosed), Mattias Janmark (shoulder), Curtis Lazar (undisclosed)

Blues projected lineup

Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud

Jonathan Drouin -- Pavel Buchnevich -- Otto Stenberg 

Jake Neighbours -- Dalibor Dvorsky -- Jordan Kyrou

Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Pius Suter

Philip Broberg -- Logan Mailloux

Theo Lindstein -- Colton Parayko

Cam Fowler -- Tyler Tucker

Joel Hofer

Jordan Binnington

Scratched: Nathan Walker, Jonatan Berggren, Oskar Sundqvist, Justin Holl, Matthew Kessel

Injured: None

Status report 

Neither team held a morning skate after each played Thursday; the Oilers lost 7-2 at the Dallas Stars, and the Blues won 3-1 at the Carolina Hurricanes. ... Ingram could start after Jarry made 20 saves Thursday. ... Hofer could start after Binnington made 31 saves Thursday. ... Drouin is expected to be back in the lineup after missing the game Thursday for personal reasons.

