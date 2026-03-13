Oilers at Blues projected lineups

OILERS (32-26-8) at BLUES (26-29-10)
8 p.m. ET; HULU, ESPN+, SNP, SNW
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic
Matt Savoie -- Jason Dickinson -- Kasperi Kapanen
Adam Henrique -- Josh Samanski -- Trent Frederic
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Jake Walman -- Connor Murphy
Darnell Nurse -- Spencer Stastney
Connor Ingram
Tristan Jarry
Scratched: None
Injured: Colton Dach (undisclosed), Ty Emberson (undisclosed), Mattias Janmark (shoulder), Curtis Lazar (undisclosed)
Blues projected lineup
Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud
Jonathan Drouin -- Pavel Buchnevich -- Otto Stenberg
Jake Neighbours -- Dalibor Dvorsky -- Jordan Kyrou
Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Pius Suter
Philip Broberg -- Logan Mailloux
Theo Lindstein -- Colton Parayko
Cam Fowler -- Tyler Tucker
Joel Hofer
Jordan Binnington
Scratched: Nathan Walker, Jonatan Berggren, Oskar Sundqvist, Justin Holl, Matthew Kessel
Injured: None
Status report
Neither team held a morning skate after each played Thursday; the Oilers lost 7-2 at the Dallas Stars, and the Blues won 3-1 at the Carolina Hurricanes. ... Ingram could start after Jarry made 20 saves Thursday. ... Hofer could start after Binnington made 31 saves Thursday. ... Drouin is expected to be back in the lineup after missing the game Thursday for personal reasons.