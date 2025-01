Stars at Blues projected lineups

STARS (30-17-1) at BLUES (23-22-4)

7 p.m. ET; FDSNMW, Victory+

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Evgenii Dadonov

Jamie Benn -- Matt Duchene -- Mavrik Bourque

Sam Steel -- Roope Hintz -- Logan Stankoven

Matej Blumel -- Oskar Back -- Colin Blackwell

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Thomas Harley -- Ilya Lyubushkin

Lian Bichsel -- Mathew Dumba

Casey DeSmith

Jake Oettinger

Scratched: Nils Lundkvist, Brendan Smith

Injured: Mason Marchment (face), Tyler Seguin (hip)

Blues projected lineup

Dylan Holloway -- Brayden Schenn -- Jordan Kyrou

Pavel Buchnevich -- Robert Thomas -- Zack Bolduc

Brandon Saad -- Oskar Sundqvist -- Jake Neighbours

Alexey Toropchenko -- Radek Faksa -- Mathieu Joseph

Cam Fowler -- Colton Parayko

Ryan Suter -- Philip Broberg

Tyler Tucker -- Justin Faulk

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Scott Perunovich, Nathan Walker, Alexandre Texier

Injured: Nick Leddy (lower body)

Status report

The Stars did not hold a morning skate Saturday following a 4-3 win against the Vegas Golden Knights on Friday. … DeSmith could start after Oettinger made 19 saves Friday. … Blumel could replace Smith, a defenseman, on the fourth line, and Lundkvist, a defenseman, could replace Dumba. ... Bolduc will play after being a healthy scratch the past two games and replace Walker, a forward.