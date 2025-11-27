Avalanche at Wild projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

AVALANCHE (17-1-5) at WILD (13-7-4)

3:30 p.m. ET; ALT, FDSNNO, FDSNWI

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Ross Colton

Parker Kelly -- Jack Drury -- Victor Olofsson

Ivan Ivan -- Zakhar Bardakov -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Samuel Girard -- Sam Malinski

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: Ilya Solovyov

Injured: Gavin Brindley (lower body), Logan O’Connor (hip surgery), Valeri Nichushkin (lower body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Yakov Trenin -- Nico Sturm

Liam Ohgren -- Ben Jones -- Tyler Pitlick

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Zeev Buium -- Zach Bogosian

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: David Jiricek, Daemon Hunt, Hunter Haight

Injured: Vladamir Tarasenko (lower body), Marco Rossi (lower body), Ryan Hartman (lower body), Vinnie Hinostroza (undisclosed)

Status report

Neither team skated. … Foligno, a forward, left during the second period of a 4-3 overtime win at the Chicago Blackhawks on Wednesday and is a game-time decision. …Wallstedt is expected to start as the Wild continue to alternate goalies.

Latest News

NHL On Tap: Avalanche put 10-game winning streak on line against rolling Wild

2025 Prospects Challenge: 4 things learned in Game 2

Johnston making push for Canada Olympic spot while shining for Stars

Super 16: Reasons for teams to give thanks on holiday

AHL notebook: Western Conference goalies getting experience, heavier workload 

Geekie emerges as unlikely offensive force for Bruins

NHL.com writers thankful for hockey on holiday

Projected lineups, starting goalies for today

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

NHL EDGE stats: Sneaky offseason movers in 2025-26

Tolopilo makes 37 saves in season debut, Canucks edge Ducks

Senators recover, defeat Golden Knights in shootout

Suzuki scores twice, Canadiens rally past Mammoth

Stars edge Kraken, push road point streak to 10

Blackwood makes 26 saves, Avalanche shut out Sharks for 10th straight win

Kaprizov, Wild defeat Blackhawks in OT for 6th straight win

Ovechkin scores 908th NHL goal, Capitals edge Jets

Rangers defenseman Fox spearheading father-in-law’s fight with ALS 