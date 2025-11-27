Avalanche at Wild projected lineups

AVALANCHE (17-1-5) at WILD (13-7-4)
3:30 p.m. ET; ALT, FDSNNO, FDSNWI
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Ross Colton
Parker Kelly -- Jack Drury -- Victor Olofsson
Ivan Ivan -- Zakhar Bardakov -- Joel Kiviranta
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Samuel Girard -- Sam Malinski
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: Ilya Solovyov
Injured: Gavin Brindley (lower body), Logan O’Connor (hip surgery), Valeri Nichushkin (lower body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Marcus Foligno -- Yakov Trenin -- Nico Sturm
Liam Ohgren -- Ben Jones -- Tyler Pitlick
Jonas Brodin -- Brock Faber
Jake Middleton -- Jared Spurgeon
Zeev Buium -- Zach Bogosian
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: David Jiricek, Daemon Hunt, Hunter Haight
Injured: Vladamir Tarasenko (lower body), Marco Rossi (lower body), Ryan Hartman (lower body), Vinnie Hinostroza (undisclosed)
Status report
Neither team skated. … Foligno, a forward, left during the second period of a 4-3 overtime win at the Chicago Blackhawks on Wednesday and is a game-time decision. …Wallstedt is expected to start as the Wild continue to alternate goalies.