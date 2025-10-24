Ducks at Lightning projected lineups

DUCKS (4-2-1) at LIGHTNING (1-4-2)

5 p.m. ET; The Spot, Victory+, KCOP-13

Ducks projected lineup

Cutter Gauthier -- Leo Carlsson -- Alex Killorn

Frank Vatrano -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke

Nikita Nesterenko -- Mikael Granlund -- Troy Terry

Ross Johnston -- Ryan Poehling -- Sam Colangelo

Jackson LaCombe -- Drew Helleson

Olen Zellweger -- Jacob Trouba

Pavel Mintyukov -- Radko Gudas

Petr Mrazek

Lukas Dostal

Scratched: None

Injured: Jansen Harkins (upper body), Ryan Strome (upper body), Chris Kreider (illness)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Pontus Holmberg

Oliver Bjorkstrand -- Dominic James -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Mitchell Chaffee

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Darren Raddysh

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Jack Finley, Charle-Edouard D’Astous, Curtis Douglas

Injured: Max Crozier (lower body), Nick Paul (upper body)

Status Report

The Ducks will not have a morning skate and any line changes will be determined before warmups. ... Hagel and Gourde (body maintenance) did not practice Friday. ... Girgensons will be in the lineup for the first time this season.