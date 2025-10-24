Ducks at Lightning projected lineups

DUCKS (4-2-1) at LIGHTNING (1-4-2)
5 p.m. ET; The Spot, Victory+, KCOP-13
Ducks projected lineup
Cutter Gauthier -- Leo Carlsson -- Alex Killorn
Frank Vatrano -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke
Nikita Nesterenko -- Mikael Granlund -- Troy Terry
Ross Johnston -- Ryan Poehling -- Sam Colangelo
Jackson LaCombe -- Drew Helleson
Olen Zellweger -- Jacob Trouba
Pavel Mintyukov -- Radko Gudas
Petr Mrazek
Lukas Dostal
Scratched: None
Injured: Jansen Harkins (upper body), Ryan Strome (upper body), Chris Kreider (illness)
Lightning projected lineup
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Pontus Holmberg
Oliver Bjorkstrand -- Dominic James -- Gage Goncalves
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Mitchell Chaffee
Victor Hedman -- J.J. Moser
Ryan McDonagh -- Erik Cernak
Emil Lilleberg -- Darren Raddysh
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Jack Finley, Charle-Edouard D’Astous, Curtis Douglas
Injured: Max Crozier (lower body), Nick Paul (upper body)
Status Report
The Ducks will not have a morning skate and any line changes will be determined before warmups. ... Hagel and Gourde (body maintenance) did not practice Friday. ... Girgensons will be in the lineup for the first time this season.