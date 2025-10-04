PHI vs. NJD Preseason Roster

Game group for today's preseason game against the Devils at Xfinity Mobile Arena.

roster
By Philadelphia Flyers
philadelphiaflyers.com

FLYERS vs. NEW JERSEY DEVILS

Xfinity Mobile Arena, 12:30 p.m.

STREAM: NBCSP | RADIO: 97.5 The Fanatic

Preseason Game #7

FORWARDS (12)

10 – BOBBY BRINK

11 – TRAVIS KONECNY

14 – SEAN COUTURIER

17 – JETT LUCHANKO

18 – RODRIGO ABOLS

19 – GARNET HATHAWAY

22 – CHRISTIAN DVORAK

27 – NOAH CATES

29 – NIKITA GREBENKIN

39 – MATVEI MICHKOV

46 – TREVOR ZEGRAS

74 – OWEN TIPPETT

DEFENSEMEN (6)

6 – TRAVIS SANHEIM

8 – CAM YORK

9 – JAMIE DRYSDALE

13 – ADAM GINNING

24 – NICK SEELER

47 – NOAH JUULSEN

GOALTENDERS (2)

33 – SAMUEL ERSSON

80 – DAN VLADAR

