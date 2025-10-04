PHI vs. NJD Preseason Roster

FLYERS vs. NEW JERSEY DEVILS
Xfinity Mobile Arena, 12:30 p.m.
STREAM: NBCSP | RADIO: 97.5 The Fanatic
Preseason Game #7
FORWARDS (12)
10 – BOBBY BRINK
11 – TRAVIS KONECNY
14 – SEAN COUTURIER
17 – JETT LUCHANKO
18 – RODRIGO ABOLS
19 – GARNET HATHAWAY
22 – CHRISTIAN DVORAK
27 – NOAH CATES
29 – NIKITA GREBENKIN
39 – MATVEI MICHKOV
46 – TREVOR ZEGRAS
74 – OWEN TIPPETT
DEFENSEMEN (6)
6 – TRAVIS SANHEIM
8 – CAM YORK
9 – JAMIE DRYSDALE
13 – ADAM GINNING
24 – NICK SEELER
47 – NOAH JUULSEN
GOALTENDERS (2)
33 – SAMUEL ERSSON
80 – DAN VLADAR