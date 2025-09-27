PHI vs. BOS Preseason Roster

Roster players for the preseason matchup against the Boston Bruins in Philadelphia.

roster-9.27
By Philadelphia Flyers
philadelphiaflyers.com

FLYERS vs. BOSTON BRUINS

Xfinity Mobile Arena, 5 p.m.

TV/STREAM: PhiladelphiaFlyers.com | RADIO: 97.5 The Fanatic

Preseason Game #4

FORWARDS (12)

11 – TRAVIS KONECNY

14 – SEAN COUTURIER

17 – JETT LUCHANKO

18 – RODRIGO ABOLS

19 – GARNET HATHAWAY

20 – ALEX BUMP

22 – CHRISTIAN DVORAK

29 – NIKITA GREBENKIN

39 – MATVEI MICHKOV

46 – TREVOR ZEGRAS

74 – OWEN TIPPETT

78 – JACOB GAUCHER

DEFENSEMEN (6)

3 – HELGE GRANS

6 – TRAVIS SANHEIM

8 – CAM YORK

9 – JAMIE DRYSDALE

13 – ADAM GINNING

24 – NICK SEELER

GOALTENDERS (2)

33 – SAMUEL ERSSON

64 – CARSON BJARNASO

