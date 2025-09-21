PHI@NYI Preseason Roster

FLYERS at NEW YORK ISLANDERS
UBS Arena, 7 p.m.
TV/STREAM: PhiladelphiaFlyers.com | RADIO: 97.5 The Fanatic
Preseason Game #1
FORWARDS (13)
12 - DEVIN KAPLAN (LW)
18 - RODRIGO ABOLS (C)
19 - GARNET HATHAWAY (RW)
25 - LANE PEDERSON (C)
27 - NOAH CATES (C)
29 - NIKITA GREBENKIN (LW)
39 - MATVEI MICHKOV (RW)
46 - TREVOR ZEGRAS (C)
52 - DENVER BARKEY (C)
56 - SAMU TUOMAALA (RW)
68 - SAWYER BOULTON (RW)
73 - JACK NESBITT (C)
92 - ALEXIS GENDRON (RW)
DEFENSEMEN (6)
5 - EGOR ZAMULA
9 - JAMIE DRYSDALE
13 - ADAM GINNING
36 - EMIL ANDRAE
42 - SPENCER GILL
47 - NOAH JUULSEN
GOALTENDERS (2)
35 - ALEKSEI KOLOSOV
64 - CARSON BJARNASON