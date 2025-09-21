PHI@NYI Preseason Roster

Roster players for the preseason matchup against the New York Islanders.

roster-v2
By Philadelphia Flyers
philadelphiaflyers.com

FLYERS at NEW YORK ISLANDERS

UBS Arena, 7 p.m.

TV/STREAM: PhiladelphiaFlyers.com | RADIO: 97.5 The Fanatic

Preseason Game #1

FORWARDS (13)

12 - DEVIN KAPLAN (LW)

18 - RODRIGO ABOLS (C)

19 - GARNET HATHAWAY (RW)

25 - LANE PEDERSON (C)

27 - NOAH CATES (C)

29 - NIKITA GREBENKIN (LW)

39 - MATVEI MICHKOV (RW)

46 - TREVOR ZEGRAS (C)

52 - DENVER BARKEY (C)

56 - SAMU TUOMAALA (RW)

68 - SAWYER BOULTON (RW)

73 - JACK NESBITT (C)

92 - ALEXIS GENDRON (RW)

DEFENSEMEN (6)

5 - EGOR ZAMULA

9 - JAMIE DRYSDALE

13 - ADAM GINNING

36 - EMIL ANDRAE

42 - SPENCER GILL

47 - NOAH JUULSEN

GOALTENDERS (2)

35 - ALEKSEI KOLOSOV

64 - CARSON BJARNASON

