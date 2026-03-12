50/50 Winners

Game: Winning Number: Total Amount: Prize Claimed?
9/27 vs. BOS 344810727 $13,075 Yes
10/2 vs. NYI 604225979 $11,600 Yes
10/4 vs. NJD 735297438 $14,650 Yes
10/13 vs. FLA 158438617 $51,735 Yes
10/16 vs. WPG 299134464 $24,875 Yes
10/18 vs. MIN 469814425 $28,225 Yes
10/20 vs. SEA 967440725 $30,825 Yes
10/25 vs. NYI 726273625 $39,750 Yes
10/28 vs. PIT 260035861 $36,350 Yes
10/30 vs. NSH 817527901 $30,650 Yes
11/1 vs. TOR 993892668 $41,100 Yes
11/2 vs. CGY 560785107 $29,125 Yes
11/8 vs. OTT 408928606 $52,175 Yes
11/12 vs. EDM 384034866 $37,550 Yes
11/20 vs. STL 247149045 $49,450 Yes
11/22 vs. NJD 635789090 $57,600 No
12/01 vs. PIT 817226252 $37,925 Yes
12/3 vs. BUF 608640851 $34,925 Yes
12/7 vs. COL 901230229 $43,525 Yes
12/9 vs. SJS 527577740 $28,700 Yes
12/11 vs. VGK 155472852 $35,525 Yes
12/13 vs. CAR 378416522 $37,475 Yes
12/22 vs. VAN 644119348 $54,800 Yes
1/6 vs. ANA 243825225 $39,875 Yes
1/8 vs. TOR 147911165 $46,125 No
1/10 vs. TBL 115274223 $57,525 Yes
1/12 vs. TBL 325571538 $35,175 Yes
1/17 vs. NYR 886628045 $89,375 Yes
1/26 vs. NYI 450117297 $27,525 Yes
1/31 vs. LAK 317214331 $73,300 Yes
2/3 vs. WSH 688136351 $33,300 Yes
2/5 vs. OTT 179099534 $38,575 No
2/28 vs. BOS 479557471 $72,225 No
3/5 vs. UTA 507466575 $40,525 Yes
3/9 vs. NYR 964766802 $39,100 No
3/11 vs. WSH 130336168 $34,875 No
 

News Feed

Postgame RAV4: Flyers Conquer Capitals, 4-1

Flyers Sign Noah Powell to Entry-Level Contract

RAV4 Things: Flyers vs. Capitals

RAV4 Things: Flyers vs. Rangers

Postgame RAV4: Young Players Star in Win over Penguins

RAV4 Things: Flyers @ Penguins

Flyers Claim Luke Glendening off Waivers from New Jersey

Flyers Acquire 2027 Conditional 7th Round Pick from Carolina in Exchange for Nicolas Deslauriers

Flyers Acquire Defenseman David Jiricek from Minnesota in Exchange for Bobby Brink

Flyers Acquire Brett Harrison & Jackson Edward from Boston in Exchange for Alexis Gendron & Massimo Rizzo

Friday Forecheck: Stretch Drive Looms

Postgame RAV4: Flyers Blanked By Utah

Flyers Sign Garrett Wilson to a Two-Way NHL Contract

RAV4 Things: Flyers vs. Mammoth

Flyers Hire Daniel Bove as Vice President, Athlete Performance & Wellness

Flyers, Building Hope for Kids unveil newly renovated Philadelphia home

Flyers Alumni Celebrate Old-Time Hockey with Fans

Briere says Flyers won't look for rentals as Trade Deadline approaches