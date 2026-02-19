MVP of each Olympic semifinal team discussed by NHL.com writers

The Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 men’s hockey tournament is down to four teams with the semifinals on Friday.
In the first game, Team Finland will face Team Canada (10:40 a.m. ET; Peacock, USA [JIP], ICI Tele, CBC Gem, RDS2, CBC, SN [JIP]), followed by Team Slovakia vs. Team USA (3:10 p.m. ET; Peacock, NBC, ICI Tele, CBC Gem, CBC [JIP], SN [JIP], RDS2).
The winners play for gold on Sunday (8:10 a.m. ET; Peacock, NBC, ICI Tele, CBC Gem, CBC, SN [JIP], TSN [JIP], RDS2), while the losers battle for bronze on Saturday (Peacock, USA, ICI Tele, CBC Gem, CBC [JIP]).