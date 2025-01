Capitals at Flames projected lineups

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Connor McMichael

Aliaksei Protas -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson

Taylor Raddysh -- Lars Eller -- Ethen Frank

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Andrew Mangiapane

Rasmus Sandin -- John Carlson

Jakob Chychrun -- Trevor Van Riemsdyk

Martin Fehervary -- Matt Roy

Logan Thompson

Charlie Lindgren

Scratched: Alexander Alexeyev, Dylan McIlrath, Jakub Vrana

Injured: Sonny Milano (upper body)

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Jakob Pelletier

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Martin Pospisil -- Yegor Sharangovich -- Andrei Kuzmenko

Ryan Lomberg -- Clark Bishop -- Adam Klapka

Joel Hanley -- Rasmus Andersson

Jake Bean -- MacKenzie Weegar

Tyson Barrie -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Dan Vladar

Scratched: Kevin Rooney, Daniil Miromanov

Injured: Connor Zary (knee), Kevin Bahl (undisclosed)

Status report

The Capitals held an optional morning skate Tuesday. ... the Flames called up Klapka from Calgary of the American Hockey League earlier Tuesday. ... Barrie, recalled from an AHL conditioning loan Tuesday, will play his first NHL game since Nov. 12.