Lightning at Capitals

LIGHTNING (16-13-5) at CAPITALS (17-9-4)

7 p.m. ET; MNMT, BSSUN

Lightning projected lineup

Nicholas Paul -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Steven Stamkos

Tanner Jeannot -- Luke Glendening -- Conor Sheary

Michael Eyssimont -- Tyler Motte -- Alex Barre-Boulet

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Calvin de Haan -- Erik Cernak

Haydn Fleury -- Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Austin Watson, Sean Day

Injured: Mikhail Sergachev (foot)

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Tom Wilson

Aliaksei Protas -- Connor McMichael -- Anthony Mantha

Ivan Miroshnichenko -- Evgeny Kuznetsov -- Hendrix Lapierre

Beck Malenstyn -- Nic Dowd -- Nicolas Aube-Kubel

Martin Fehervary -- John Carlson

Rasmus Sandin -- Trevor van Riemsdyk

Joel Edmundson -- Nick Jensen

Charlie Lindgren

Darcy Kuemper

Scratched: Alex Alexeyev, Matthew Phillips

Injured: Max Pacioretty (Achilles), Sonny Milano (upper body). T.J. Oshie (lower body)

Status report

Sergachev, a defenseman, did not travel with the Lightning. He was injured blocking a shot on Tuesday and did not play on Thursday … Glendening didn't take part in the morning skate (maintenance day) but is expected to play. … McMichael returns after missing two games because of an illness. … Milano, a forward, skated in a non-contact jersey. … Kuemper (maintenance day) did not take part in the morning skate but will back up Lindgren.