Penguins at Bruins projected lineups

PENGUINS (31-15-13) at BRUINS (33-21-5)
7 p.m. ET; SN-PIT, NESN, SNP, TVAS
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Ben Kindel -- Bryan Rust
Evgeni Malkin -- Tommy Novak -- Egor Chinakhov
Anthony Mantha – Kevin Hayes -- Justin Brazeau
Connor Dewar -- Avery Hayes -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Kris Letang
Ryan Shea -- Connor Clifton
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves
Injured: Sidney Crosby (lower body), Jack St. Ivany (hand surgery), Caleb Jones (lower body), Blake Lizotte (lower body)
Bruins projected lineup
Marat Khusnutdinov -- Elias Lindholm -- David Pastrnak
Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson
Michael Eyssimont – Fraser Minten -- Morgan Geekie
Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic
Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy
Nikita Zadorov -- Andrew Peeke
Hampus Lindholm -- Mason Lohrei
Jeremy Swayman
Joonas Korpisalo
Scratched: Alex Steeves, Jordan Harris, Henri Jokiharju
Injured: None
Status report
With Lizotte day to day, Kevin Hayes will return to the lineup. ... The Bruins held an optional morning skate. ... Peeke will enter the lineup for Jokiharju, a defenseman.