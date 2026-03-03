Penguins at Bruins projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

PENGUINS (31-15-13) at BRUINS (33-21-5)

7 p.m. ET; SN-PIT, NESN, SNP, TVAS

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Ben Kindel -- Bryan Rust

Evgeni Malkin -- Tommy Novak -- Egor Chinakhov

Anthony Mantha – Kevin Hayes -- Justin Brazeau

Connor Dewar -- Avery Hayes -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Samuel Girard -- Kris Letang

Ryan Shea -- Connor Clifton

Stuart Skinner

Arturs Silovs

Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves

Injured: Sidney Crosby (lower body), Jack St. Ivany (hand surgery), Caleb Jones (lower body), Blake Lizotte (lower body)

Bruins projected lineup

Marat Khusnutdinov -- Elias Lindholm -- David Pastrnak

Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson

Michael Eyssimont – Fraser Minten -- Morgan Geekie

Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic

Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy

Nikita Zadorov -- Andrew Peeke

Hampus Lindholm -- Mason Lohrei

Jeremy Swayman

Joonas Korpisalo

Scratched: Alex Steeves, Jordan Harris, Henri Jokiharju

Injured: None

Status report

With Lizotte day to day, Kevin Hayes will return to the lineup. ... The Bruins held an optional morning skate. ... Peeke will enter the lineup for Jokiharju, a defenseman.

