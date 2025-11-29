Canadiens at Avalanche projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

CANADIENS (13-7-3) at AVALANCHE (17-1-6)

3 p.m. ET; ALT, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Zack Bolduc

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Florian Xhekaj -- Jake Evans -- Josh Anderson

Brendan Gallagher -- Joe Veleno -- Alexandre Texier

Mike Matheson -- Noah Dobson

Jayden Struble -- Lane Hutson

Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier

Jakub Dobes

Sam Montembeault

Scratched: Joshua Roy, Adam Engstrom, Jared Davidson

Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body)

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Ross Colton -- Brock Nelson -- Gabriel Landeskog

Parker Kelly -- Jack Drury -- Victor Olofsson

Ivan Ivan -- Zakhar Bardakov -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Samuel Girard -- Sam Malinski

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: Ilya Solovyov

Injured: Gavin Brindley (lower body), Logan O’Connor (hip surgery), Valeri Nichushkin (lower body)

Status report

Neither team held a morning skate Saturday after each played Friday; the Canadiens won 4-1 at the Vegas Golden Knights and the Avalanche lost 3-2 in a shootout at the Minnesota Wild. ... Dobes could start after Montembeault made 30 saves Friday. ... Blackwood could start after Wedgewood made 35 saves Friday.

