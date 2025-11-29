Canadiens at Avalanche projected lineups

CANADIENS (13-7-3) at AVALANCHE (17-1-6)
3 p.m. ET; ALT, TSN2, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Zack Bolduc
Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Florian Xhekaj -- Jake Evans -- Josh Anderson
Brendan Gallagher -- Joe Veleno -- Alexandre Texier
Mike Matheson -- Noah Dobson
Jayden Struble -- Lane Hutson
Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier
Jakub Dobes
Sam Montembeault
Scratched: Joshua Roy, Adam Engstrom, Jared Davidson
Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body)
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Ross Colton -- Brock Nelson -- Gabriel Landeskog
Parker Kelly -- Jack Drury -- Victor Olofsson
Ivan Ivan -- Zakhar Bardakov -- Joel Kiviranta
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Samuel Girard -- Sam Malinski
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: Ilya Solovyov
Injured: Gavin Brindley (lower body), Logan O’Connor (hip surgery), Valeri Nichushkin (lower body)
Status report
Neither team held a morning skate Saturday after each played Friday; the Canadiens won 4-1 at the Vegas Golden Knights and the Avalanche lost 3-2 in a shootout at the Minnesota Wild. ... Dobes could start after Montembeault made 30 saves Friday. ... Blackwood could start after Wedgewood made 35 saves Friday.