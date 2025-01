Kings at Oilers projected lineups

Kings projected lineup

Alex Turcotte -- Anze Kopitar -- Adrian Kempe

Warren Foegele -- Quinton Byfield -- Trevor Moore

Kevin Fiala -- Phillip Danault -- Alex Laferriere

Tanner Jeannot -- Trevor Lewis

Mikey Anderson -- Vladislav Gavrikov

Andreas Englund -- Brandt Clarke

Jacob Moverare -- Jordan Spence

Kyle Burroughs

Darcy Kuemper

David Rittich

Scratched: Samuel Helenius, Akil Thomas

Injured: Joel Edmundson (upper body)

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Viktor Arvidsson

Mattias Janmark -- Adam Henrique -- Connor Brown

Kasperi Kapanen -- Corey Perry

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Troy Stecher

Brett Kulak -- Ty Emberson

Josh Brown

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Derek Ryan, Jeff Skinner

Injured: None

Status report

Each team is expected to use 11 forwards and seven defensemen; Brown would replace Ryan, a forward, for the Oilers. … Edmundson, a defenseman, has been practicing with the Kings but won’t play.