Stars at Flames projected lineups

STARS (37-14-9) at FLAMES (24-28-7)
9 p.m. ET; SN1, Victory+
Stars projected lineup
Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque
Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn
Adam Erne -- Justin Hryckowian -- Colin Blackwell
Oskar Back -- Arttu Hyry -- Nathan Bastian
Esa Lindell -- Miro Heiskanen
Thomas Harley -- Nils Lundkvist
Ilya Lyubushkin -- Lian Bichsel
Casey DeSmith
Jake Oettinger
Scratched: Kyle Capobianco, Alexander Petrovic
Injured: Roope Hintz (illness), Radek Faksa (upper body), Mikko Rantanen (lower body), Tyler Seguin (ACL)
Flames projected lineup
Yegor Sharangovich -- Mikael Backlund -- Matt Coronato
Connor Zary -- Nazem Kadri -- Joel Farabee
Blake Coleman -- Morgan Frost -- Matvei Gridin
Ryan Lomberg -- John Beecher -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Mackenzie Weegar
Yan Kuznetsov -- Zach Whitecloud
Joel Hanley -- Zayne Parekh
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Brayden Pachal, Martin Pospisil
Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Jonathan Huberdeau (hip surgery)
Status report
The Stars held an optional morning skate following a 6-1 win at the Vancouver Canucks on Monday. … Hintz could return Tuesday; the forward has missed three games. ... Parekh will be back in the lineup after sitting out a 3-2 shootout loss at the Anaheim Ducks on Sunday.