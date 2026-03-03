Stars at Flames projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

STARS (37-14-9) at FLAMES (24-28-7)

9 p.m. ET; SN1, Victory+

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque

Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn

Adam Erne -- Justin Hryckowian -- Colin Blackwell

Oskar Back -- Arttu Hyry -- Nathan Bastian

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Thomas Harley -- Nils Lundkvist

Ilya Lyubushkin -- Lian Bichsel

Casey DeSmith

Jake Oettinger

Scratched: Kyle Capobianco, Alexander Petrovic

Injured: Roope Hintz (illness), Radek Faksa (upper body), Mikko Rantanen (lower body), Tyler Seguin (ACL)

Flames projected lineup

Yegor Sharangovich -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Connor Zary -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Blake Coleman -- Morgan Frost -- Matvei Gridin

Ryan Lomberg -- John Beecher -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Mackenzie Weegar

Yan Kuznetsov -- Zach Whitecloud

Joel Hanley -- Zayne Parekh

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Brayden Pachal, Martin Pospisil

Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Jonathan Huberdeau (hip surgery)

Status report

The Stars held an optional morning skate following a 6-1 win at the Vancouver Canucks on Monday. … Hintz could return Tuesday; the forward has missed three games. ... Parekh will be back in the lineup after sitting out a 3-2 shootout loss at the Anaheim Ducks on Sunday.

