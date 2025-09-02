APRIL 2025

Date
Game
LAK LOOKAHEAD
Game Notes
Line Chart
NHL Box Score
Postgame Notes
Postgame Audio
Round One, Game 6
at Edmonton
Round One, Game 5
vs. Edmonton
Round One, Game 4
at Edmonton
Round One, Game 3
at Edmonton
Round One, Game 2
vs. Edmonton
Round One, Game 1
vs. Edmonton
April 17, 2025
vs. Calgary
April 15, 2025
at Seattle
April 14, 2025
at Edmonton
April 12, 2025
vs. Colorado
April 10, 2025
vs. Aneheim
April 7, 2025
vs. Seattle
April 5, 2025
vs. Edmonton
April 3, 2025
at Utah
April 1, 2025
vs. Winnipeg

News Feed

LA Kings Announce U.S. National Broadcast Schedule; Start Time Updates

2025-26 Single Game Tickets On Sale Now!

Hear from Alex Laferriere After Signing New Three-Year Contract

Kings Announce Key Promotional Games for 2025-26 Season!

 LA KINGS SUMMER SALE RETURNS TO LA KINGS TRAINING CENTER

2025 World Junior Summer Showcase Preview as Six Kings Prospects Head to Minneapolis

2025-26 Marquee Matchups

LA Kings and NHL Announce 2025-26 Regular Season Schedule

LA Kings Summer Activities

Register for a Free Women’s Coach and Referee Certification Event

LA Kings Sign Four Players to NHL Contracts

LA Kings Sign Goaltender Anton Forsberg

LA Kings Sign Defensemen Brian Dumoulin

LA Kings Sign Defensemen Cody Ceci

Kings Sign Forward Corey Perry to One-Year Contract

Kings Sign Forward Joel Armia to Two-Year Contract

LA Kings Announce 2025 Development Camp Roster

LA Kings Make Nine Selections at 2025 NHL Draft