Tune In - Kings Begin 2026 Winter Olympics in Milan!

Olympians
By Zach Dooley
LAKings.com

It's finally here!

The LA Kings will have five players participating at The 2026 Winter Olympics, which get underway on Wednesday, February 11. Sharing full tournament schedules and previews below, as the Kings prepare to represent the nations proudly on a best-on-best international stage!

Team Finland Olympic Schedule - Joel Armia
February 11 – Finland vs. Slovakia, 7:40 PM Pacific
February 13 – Finland vs. Sweden, 3:10 AM Pacific
February 14 – Finland vs. Italy, 7:40 AM Pacific

Armia Olympics Preview HERE

Team Sweden Olympic Schedule - Adrian Kempe
February 11 – Sweden vs. Italy, 12:10 PM Pacific
February 13 – Sweden vs. Finland, 3:10 AM Pacific
February 14 – Sweden vs. Slovakia, 3:10 AM Pacific

Kempe Olympics Preview HERE

Team Switzerland Olympic Schedule - Kevin Fiala
February 12 – Switzerland vs. France, 3:10 AM Pacific
February 13 – Switzerland vs. Canada, 12:10 PM Pacific
February 15 – Switzerland vs. Czechia, 3:10 AM Pacific

Fiala Olympics Preview HERE

Team Canada Olympic Schedule - Drew Doughty & Darcy Kuemper
February 12 – Canada vs. Czechia, 7:40 AM Pacific
February 13 – Canada vs. Switzerland, 12:10 PM Pacific
February 15 – Switzerland vs. France, 7:40 AM Pacific

Doughty Olympics Preview - HERE

Kuemper Olympics Preview - HERE

