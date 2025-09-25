PHI@WSH Preseason Roster

Roster players for the preseason matchup against the Washington Capitals in Hershey, PA.

roster-9.25
By Philadelphia Flyers
philadelphiaflyers.com

Giant Center (Hershey, PA), 7 p.m.

TV/STREAM: NBCSP+ | RADIO: 97.5 The Fanatic

Preseason Game #3

FORWARDS (12)

11 – TRAVIS KONECNY (RW)

12 – DEVIN KAPLAN (RW)

17 – JETT LUCHANKO (C)

18 – RODRIGO ABOLS (C)

20 – ALEX BUMP (LW)

27 – NOAH CATES (C)

29 – NIKITA GREBENKIN (LW)

44 – NICOLAS DESLAURIERS (RW)

52 – DENVER BARKEY (LW)

73 – JACK NESBITT (C)

74 – OWEN TIPPETT (RW)

78 – JACOB GAUCHER (LW)

DEFENSEMEN (6)

3 – HELGE GRANS

5 – EGOR ZAMULA

8 – CAM YORK

13 – ADAM GINNING

47 – NOAH JUULSEN

48 – DENNIS GILBERT

GOALTENDERS (2)

35 – ALEKSEI KOLOSOV

80 – DAN VLADAR

