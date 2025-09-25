PHI@WSH Preseason Roster

Giant Center (Hershey, PA), 7 p.m.
TV/STREAM: NBCSP+ | RADIO: 97.5 The Fanatic
Preseason Game #3
FORWARDS (12)
11 – TRAVIS KONECNY (RW)
12 – DEVIN KAPLAN (RW)
17 – JETT LUCHANKO (C)
18 – RODRIGO ABOLS (C)
20 – ALEX BUMP (LW)
27 – NOAH CATES (C)
29 – NIKITA GREBENKIN (LW)
44 – NICOLAS DESLAURIERS (RW)
52 – DENVER BARKEY (LW)
73 – JACK NESBITT (C)
74 – OWEN TIPPETT (RW)
78 – JACOB GAUCHER (LW)
DEFENSEMEN (6)
3 – HELGE GRANS
5 – EGOR ZAMULA
8 – CAM YORK
13 – ADAM GINNING
47 – NOAH JUULSEN
48 – DENNIS GILBERT
GOALTENDERS (2)
35 – ALEKSEI KOLOSOV
80 – DAN VLADAR