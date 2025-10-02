PHI vs. NYI Preseason Roster

FLYERS vs. NEW YORK ISLANDERS
Xfinity Mobile Arena, 7 p.m.
STREAM: NBCSP | RADIO: 97.5 The Fanatic
Preseason Game #6
FORWARDS (12)
10 – BOBBY BRINK
11 – TRAVIS KONECNY
14 – SEAN COUTURIER
19 – GARNET HATHAWAY
22 – CHRISTIAN DVORAK
27 – NOAH CATES
29 – NIKITA GREBENKIN
39 – MATVEI MICHKOV
44 – NICOLAS DESLAURIERS
46 – TREVOR ZEGRAS
71 – TYSON FOERSTER
74 – OWEN TIPPETT
DEFENSEMEN (6)
5 – EGOR ZAMULA
6 – TRAVIS SANHEIM
8 – CAM YORK
9 – JAMIE DRYSDALE
13 – ADAM GINNING
24 – NICK SEELER
GOALTENDERS (2)
33 – SAMUEL ERSSON
80 – DAN VLADAR