PHI vs. NYI Preseason Roster

Game group for tonight's preseason matchup against the Islanders in Philadelphia.

10.2Roster
By Philadelphia Flyers
philadelphiaflyers.com

FLYERS vs. NEW YORK ISLANDERS

Xfinity Mobile Arena, 7 p.m.

STREAM: NBCSP | RADIO: 97.5 The Fanatic

Preseason Game #6

FORWARDS (12)

10 – BOBBY BRINK

11 – TRAVIS KONECNY

14 – SEAN COUTURIER

19 – GARNET HATHAWAY

22 – CHRISTIAN DVORAK

27 – NOAH CATES

29 – NIKITA GREBENKIN

39 – MATVEI MICHKOV

44 – NICOLAS DESLAURIERS

46 – TREVOR ZEGRAS

71 – TYSON FOERSTER

74 – OWEN TIPPETT

DEFENSEMEN (6)

5 – EGOR ZAMULA

6 – TRAVIS SANHEIM

8 – CAM YORK

9 – JAMIE DRYSDALE

13 – ADAM GINNING

24 – NICK SEELER

GOALTENDERS (2)

33 – SAMUEL ERSSON

80 – DAN VLADAR

News Feed

5 Things: Flyers vs. Islanders

Decisions Loom on Defense Depth Chart

Flyers Make Changes to Training Camp Roster

Philadelphia Flyers and NexGen Hyperbaric Extend Partnership for 2025–26 Season

Postgame 5: Brink nets shootout winner in Boston

5 Things: Flyers @ Bruins

Postgame 5: Flyers Drop Seesaw Game to Boston

Flyers Make Changes to Training Camp Roster

5 Things: Flyers vs. Bruins

PHI vs. BOS Preseason Roster

Postgame 5: Tough Night for Flyers in Hershey

5 Things: Flyers @ Capitals

9.25 Injury Update

PHI@WSH Preseason Roster

Flyers Reduce Training Camp Roster by Three Players

Postgame 5: Flyers Fall in Montreal, 4-2

PHI@MTL Preseason Roster

Hockey and Philadelphia communities mourn the loss of Bernie Parent 