PHI@MTL Preseason Roster

Roster players for the preseason matchup against the Montreal Canadiens.

DSC06721
By Philadelphia Flyers
philadelphiaflyers.com

TV/STREAM: PhiladelphiaFlyers.com | RADIO: 97.5 The Fanatic
Preseason Game #2

FORWARDS (13)
10 – BOBBY BRINK (RW)
14 – SEAN COUTURIER (C)
17 – JETT LUCHANKO (RW)
18 – RODRIGO ABOLS (C)
20 – ALEX BUMP (LW)
22 – CHRISTIAN DVORAK (C)
43 – OSCAR EKLIND (LW)
44 – NICOLAS DESLAURIERS (LW)
68 – SAWYER BOULTON (RW)
74 – OWEN TIPPETT (RW)
78 – JACOB GAUCHER (C)
86 – MATTHEW GARD (C)
90 – ANTHONY RICHARD (C)

DEFENSEMEN (6)
3 – HELGE GRANS
6 – TRAVIS SANHEIM
24 – NICK SEELER
41 – HUNTER MCDONALD
48 – DENNIS GILBERT
75 – ETHAN SAMSON

GOALTENDERS (2)
33 – SAMUEL ERSSON
35 – ALEKSEI KOLOSOV

