PHI@BOS Preseason Roster

TD Garden, 7 p.m.
STREAM: PhiladelphiaFlyers.com | RADIO: 97.5 The Fanatic
Preseason Game #5
FORWARDS (12)
10 – BOBBY BRINK
17 – JETT LUCHANKO
18 – RODRIGO ABOLS
19 – GARNET HATHAWAY
27 – NOAH CATES
29 – NIKITA GREBENKIN
44 – NICOLAS DESLAURIERS
52 – DENVER BARKEY
71 – TYSON FOERSTER
78 – JACOB GAUCHER
90 – ANTHONY RICHARD
92 – ALEXIS GENDRON
DEFENSEMEN (7)
5 – EGOR ZAMULA
13 – ADAM GINNING
36 – EMIL ANDRAE
41 – HUNTER MCDONALD
47 – NOAH JUULSEN
48 – DENNIS GILBERT
96 – TY MURCHISON
GOALTENDERS (2)
35 – ALEKSEI KOLOSOV
80 – DAN VLADAR