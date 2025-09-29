PHI@BOS Preseason Roster

Game group for the preseason matchup against the Boston Bruins at TD Garden.

roster-9.29
By Philadelphia Flyers
philadelphiaflyers.com

TD Garden, 7 p.m.

STREAM: PhiladelphiaFlyers.com | RADIO: 97.5 The Fanatic

Preseason Game #5

FORWARDS (12)

10 – BOBBY BRINK

17 – JETT LUCHANKO

18 – RODRIGO ABOLS

19 – GARNET HATHAWAY

27 – NOAH CATES

29 – NIKITA GREBENKIN

44 – NICOLAS DESLAURIERS

52 – DENVER BARKEY

71 – TYSON FOERSTER

78 – JACOB GAUCHER

90 – ANTHONY RICHARD

92 – ALEXIS GENDRON

DEFENSEMEN (7)

5 – EGOR ZAMULA

13 – ADAM GINNING

36 – EMIL ANDRAE

41 – HUNTER MCDONALD

47 – NOAH JUULSEN

48 – DENNIS GILBERT

96 – TY MURCHISON

GOALTENDERS (2)

35 – ALEKSEI KOLOSOV

80 – DAN VLADAR

News Feed

5 Things: Flyers @ Bruins

Postgame 5: Flyers Drop Seesaw Game to Boston

Flyers Make Changes to Training Camp Roster

5 Things: Flyers vs. Bruins

PHI vs. BOS Preseason Roster

Postgame 5: Tough Night for Flyers in Hershey

5 Things: Flyers @ Capitals

9.25 Injury Update

PHI@WSH Preseason Roster

Flyers Reduce Training Camp Roster by Three Players

Postgame 5: Flyers Fall in Montreal, 4-2

PHI@MTL Preseason Roster

Hockey and Philadelphia communities mourn the loss of Bernie Parent 

Flyers Charities Set to Host 4th Annual Casino Night on December 4

Postgame 5: Flyers Win Marathon Shootout in Elmont

Flyers icon Parent lived life to fullest, like it was 'a beautiful thing'

Flyers Family Mourns an Icon

PHI@NYI Preseason Roster