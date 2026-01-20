Carnival Player Schedules

18 Rodrigo Abols

11:00-11:30: Ping Pong 

Club Level – 11th Street  

11:30-12:00: Sign & Snap 

Enter 209/209A 

12:30-1:00: Ladder Toss 

Outside220/221 

1:00-1:30: Sign & Snap 

Enter 209/209A 

1:30-2:00: Sauce Toss  

Outside 216 

2:30-3:00: Ping Pong 

Club Level – 11th Street

52 Denver Barkey

11:30-12:00: Sign & Snap 

Enter 101/102 

12:00-12:30: Giant Darts 

SouthFoodHall & Bar(107) 

1:00-1:30: Golf  

Outside 203/204 

1:30-2:00: Sign & Snap 

Enter 205/205A 

2:00-2:30: Sauce Toss  

Outside 216 

2:30-3:00: Ping Pong 

Club Level – 11th Street

10 Bobby Brink

11:30-12:30: Sign & Snap 

Enter 121/122 

12:30-1:00: Ping Pong 

Club Level – 11th Street  

1:00-1:30: Popashot  

Back of East Food Hall (116) 

2:00-3:00: Sign & Snap 

Enter 109/110

