Fierté et admiration pour les médaillés olympiques des Sénateurs

Si la victoire de l'équipe américaine dimanche a été un moment doux-amer pour les Canadiens des Sénateurs d'Ottawa et leurs fans, l'équipe sera heureuse d'accueillir à nouveau son capitaine Brady Tkachuk et son défenseur vedette Jake Sanderson, médaillés d'or aux Jeux olympiques.

« J’aurais certainement préféré que mon pays l’emporte, mais c’est vraiment génial de voir [l’entraîneur vidéo] Mike King, Chucky et Sandy tout gagner », a déclaré Thomas Chabot, dimanche après-midi, au terme du concours annuel d’habiletés Sens Skills.

Chabot a été le capitaine de l’équipe canadienne lors du championnat mondial de l’IIHF, en 2022.

« C’est dommage pour [le gérant de l’équipement Johnny Forget] et [le thérapeute sportif] Dom Nicoletta. Je suis convaincu qu’ils ont vécu toute une expérience. Le résultat final est malheureux, mais une seule équipe pouvait gagner. »

« C’est pas mal cool pour Brady et Sandy. En tant que Canadien, je suis un peu déçu. Ça se passe comme ça parfois », dit Ridly Greig, qui a fait partie de l’équipe canadienne lors du championnat mondial de l’IIHF en 2024.

« J’ai dit aux gars que j’ai rongé mes ongles tout au long du match. Quel match! Je pense que le Canada a dominé le match d’un bout à l’autre. La rondelle n’a pas rebondi là où il fallait. C’est malheureux. »

Pour les joueurs américains des Sénateurs, en revanche, il n'y a pas d'émotions partagées. « Nous avons vécu du gros stress », a déclaré Shane Pinto à propos du match. Pinto a accumulé 19 points en 16 matchs avec l'équipe américaine lors des deux derniers championnats du monde, aux côtés de nombreux athlètes olympiques américains.

« Nous avons réussi à marquer le premier but, mais l’équipe canadienne a très bien joué par la suite. Hellebuyck a joué tout un match et je suis très content. Je suis content pour notre pays, mais je suis aussi très content pour Sandy et Brady. C’est un moment très spécial. Je suis content pour eux. Revenir à la maison avec la médaille d’or, c’est pas mal cool. »

« J’étais particulièrement heureux quand je me suis présenté à l’aréna aujourd’hui », a dit Tyler Kleven, ancien coéquipier de Jake Sanderson dans les rangs universitaires et ancien du programme de développement national américain.

« Je me suis rangé derrière les boys, derrière Brady et Jake tout au long du tournoi. La finale a été âprement disputée. Je sais que les partisans des Sénateurs sont majoritairement Canadiens. Je suis Américain. Je suis heureux de voir les Américains triompher. »

Les Sénateurs ont regardé leurs coéquipiers remporter la médaille d’or avant de se présenter au Centre Canadian Tire pour leur concours annuel d’habiletés. L’équipe assemblée par Drake Batherson a défait celle de Thomas Chabot, 30-25.

Ridly Greig a devancé Nick Cousins dans le concours patineur le plus rapide. Drake Batherson a fracassé son propre record lors du concours du lancer le plus puissant avec une frappe de 106 miles à l’heure. L’attaquante de la Charge d’Ottawa Rebecca Leslie a remporté le concours du lancer le plus précis en atteignant les quatre cibles en 9,54 secondes.

« Avant le début du concours, elle me disait qu’on perdait notre temps. Elle pensait qu’elle ne réussirait pas à frapper les quatre cibles. Finalement, elle a tout gagné. Je n’ai pas manqué de lui dire qu’elle a fait du très bon travail », dit Chabot au sujet de Leslie, qui était accompagnée par trois de ses coéquipières lors de cet événement qui se veut familial.

« Sincèrement, nous sommes toujours contents de les voir participer. Elles font un super travail. Elles sont soutenues par de nombreux partisans au centre-ville. En fin de compte, on essaie de faire grandir le sport, ensemble. Nous sommes heureux de pouvoir les côtoyer. Dans une journée comme aujourd’hui, tout le monde sort gagnant. »

Lars Eller et Tim Stützle sont de retour de Milan. Ils étaient sur le banc des joueurs durant la compétition. Dans les prochains jours, les Sénateurs accueilleront Nikolas Matinpalo, médaillé de bronze avec l’équipe finlandaise, en plus des deux médaillés d’or.

« J’espère qu’ils vont nous montrer leurs médailles », dit Thomas Chabot. « Je veux dire… Combien de gens vont remporter une médaille olympique dans leur vie? Ce n’est pas le genre de truc qui arrive à beaucoup de gens, n’est-ce pas? J’espère qu’ils ne nargueront pas trop Johnny et Dom. Moi, j’espère voir leurs médailles. Ce serait plutôt cool. »