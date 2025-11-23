Kraken at Islanders projected lineups

KRAKEN (11-5-5) at ISLANDERS (12-8-2)
5 p.m. ET; KHN/Prime, MSGSN, KONG, SNP, SNW
Kraken projected lineup
Mason Marchment -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen
Berkly Catton -- Freddy Gaudreau -- Shane Wright
Tye Kartye -- Oscar Fisker Molgaard -- Ryan Winterton
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Brandon Montour
Ryker Evans -- Jamie Oleksiak
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Cale Fleury, Josh Mahura, Jani Nyman
Injured: Jared McCann (lower body), Kaapo Kakko (lower body), Matt Murray (lower body)
Islanders projected lineup
Emil Heineman -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri
Jonathan Drouin -- Mathew Barzal -- Maxim Shabanov
Anders Lee -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom
Casey Cizikas -- Calum Ritchie -- Anthony Duclair
Matthew Schaefer -- Ryan Pulock
Adan Pelech -- Tony DeAngelo
Adam Boqvist -- Scott Mayfield
David Rittich
Ilya Sorokin
Scratched: Maxim Tsyplakov, Kyle MacLean, Marshall Warren
Injured: Alexander Romanov (upper body), Semyon Varlamov (knee), Ethan Bear (upper body)
Status report
Neither team held a morning skate after each played Saturday.