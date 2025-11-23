Kraken at Islanders projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

KRAKEN (11-5-5) at ISLANDERS (12-8-2)

5 p.m. ET; KHN/Prime, MSGSN, KONG, SNP, SNW

Kraken projected lineup

Mason Marchment -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen

Berkly Catton -- Freddy Gaudreau -- Shane Wright

Tye Kartye -- Oscar Fisker Molgaard -- Ryan Winterton

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Brandon Montour

Ryker Evans -- Jamie Oleksiak

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Cale Fleury, Josh Mahura, Jani Nyman

Injured: Jared McCann (lower body), Kaapo Kakko (lower body), Matt Murray (lower body)

Islanders projected lineup

Emil Heineman -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri

Jonathan Drouin -- Mathew Barzal -- Maxim Shabanov

Anders Lee -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom

Casey Cizikas -- Calum Ritchie -- Anthony Duclair

Matthew Schaefer -- Ryan Pulock

Adan Pelech -- Tony DeAngelo

Adam Boqvist -- Scott Mayfield

David Rittich

Ilya Sorokin

Scratched: Maxim Tsyplakov, Kyle MacLean, Marshall Warren

Injured: Alexander Romanov (upper body), Semyon Varlamov (knee), Ethan Bear (upper body)

Status report

Neither team held a morning skate after each played Saturday.

