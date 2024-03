Red Wings at Penguins

RED WINGS (34-27-6) at PENGUINS (29-28-9)

6 p.m. ET; SN-PIT, BSDET, NHLN, SN

Red Wings projected lineup

Alex DeBrincat -- J.T. Compher -- Patrick KaneD

avid Perron -- Joe Veleno -- Lucas Raymond

Michael Rasmussen -- Andrew Copp -- Christian Fischer

Robby Fabbri -- Austin Czarnik -- Daniel Sprong

Jake Walman -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Jeff Petry

Olli Maatta -- Shayne Gostisbehere

Alex Lyon

James Reimer

Scratched: Justin Holl, Jonatan Berggren

Injured: Ville Husso (lower body), Dylan Larkin (lower body)

Penguins projected lineup

Drew O’Connor -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Michael Bunting -- Evgeni Malkin -- Rickard Rakell

Reilly Smith -- Lars Eller -- Valtteri Puustinen

Emil Bemstrom -- Noel Acciari -- Jeff Carter

Marcus Pettersson -- Kris Letang

Ryan Graves -- Erik Karlsson

John Ludvig -- Pierre-Olivier Joseph

Alex Nedeljkovic

Tristan Jarry

Scratched: Jesse Puljujarvi, Jack St. Ivany

Injured: Matt Nieto (knee surgery), Jansen Harkins (hand surgery)

Status report

Lyon will likely start after Reimer made 25 saves in a 4-1 win against the Buffalo Sabres on Saturday. ... Nedeljkovic is expected to start. He made four saves in relief after Jarry allowed six goals on 23 shots in a 7-4 loss to the New York Rangers on Saturday.