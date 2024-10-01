Game Roster: Flyers @ Bruins

Below is the roster for tonight’s match up against the Boston Bruins at the TD Garden at 7:00 P.M.

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By Philadelphia Flyers
@NHLFlyers philadelphiaflyers.com

Below is the roster for tonight’s match up against the Boston Bruins at the TD Garden at 7:00 P.M.

FORWARDS (12)
10 - BOBBY BRINK
11 - TRAVIS KONECNY
14 - SEAN COUTURIER
17 - JETT LUCHANKO
19 - GARNET HATHAWAY
39 - MATVEI MICHKOV
48 - MORGAN FROST
71 - TYSON FOERSTER
73 - ELLIOT DESNOYERS
74 - OWEN TIPPETT
78 - JACOB GAUCHER
90 - ANTHONY RICHARD

DEFENSEMEN (6)
6 - TRAVIS SANHEIM
8 - CAM YORK
9 - JAMIE DRYSDALE
24 - NICK SEELER
41 - HUNTER McDONALD
59 - OLIVER BONK

GOALTENDERS (2)
33 - SAMUEL ERSSON
40 - CAL PETERSEN

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