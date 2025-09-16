Avalanche Announce 2025 Training Camp Roster

Colorado To Hold Its First On-Ice Practices Sept. 18

CA-2526-TrainingCamp-1-16x9
By Colorado Avalanche / ColoradoAvalanche.com

The Colorado Avalanche Hockey Club today announced the roster for this season’s training camp. Camp groups will be announced at a later date.

Below is a full list of the three-day training camp schedule leading into Colorado’s split-squad exhibition games against the Utah Mammoth on Sept. 21 at University of Denver’s Magness Arena (2:30 p.m. start) and Ball Arena (6:30 p.m. start). The numerical and alphabetical rosters are attached.

Thursday, Sept. 18

Training Camp at Family Sports

Group 1 on ice: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Group 2 on ice: 12:00 p.m. – 2:00 p.m.

Friday, Sept. 19

Training Camp at Family Sports

Group 2 on ice: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Group 1 on ice: 12:00 p.m. – 2:00 p.m.

Saturday, Sept. 20

Training Camp at Family Sports

Group 1 on ice: 8:45 a.m. – 10:30 a.m.

Group 2 on ice: 12:00 p.m. – 2 p.m.

Sunday, Sept. 21

Preseason Game #1 – at Utah Mammoth

Puck Drop – 2:30 p.m.

Magness Arena, Denver, Colo.

Preseason Game #2 – vs. Utah Mammoth

Puck Drop – 6:30 p.m.

Ball Arena, Denver, Colo.

Training Camp Roster_Alphabetical
- 0.3 MB
Download Training Camp Roster_Alphabetical
2025 Training Camp Roster_Numerical
- 0.1 MB
Download 2025 Training Camp Roster_Numerical

