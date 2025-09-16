Avalanche Announce 2025 Training Camp Roster

The Colorado Avalanche Hockey Club today announced the roster for this season’s training camp. Camp groups will be announced at a later date.
Below is a full list of the three-day training camp schedule leading into Colorado’s split-squad exhibition games against the Utah Mammoth on Sept. 21 at University of Denver’s Magness Arena (2:30 p.m. start) and Ball Arena (6:30 p.m. start). The numerical and alphabetical rosters are attached.
Thursday, Sept. 18
Training Camp at Family Sports
Group 1 on ice: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.
Group 2 on ice: 12:00 p.m. – 2:00 p.m.
Friday, Sept. 19
Training Camp at Family Sports
Group 2 on ice: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.
Group 1 on ice: 12:00 p.m. – 2:00 p.m.
Saturday, Sept. 20
Training Camp at Family Sports
Group 1 on ice: 8:45 a.m. – 10:30 a.m.
Group 2 on ice: 12:00 p.m. – 2 p.m.
Sunday, Sept. 21
Preseason Game #1 – at Utah Mammoth
Puck Drop – 2:30 p.m.
Magness Arena, Denver, Colo.
Preseason Game #2 – vs. Utah Mammoth
Puck Drop – 6:30 p.m.
Ball Arena, Denver, Colo.