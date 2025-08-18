David Rozsival | PROSPECT PROFILE

NAME: David Rozsival
POSITION: F
ACQUIRED: Devils' 6th-round (161st overall) in 2025
DIMENSIONS: 6-1, 190lb
2024-25 Stats
TEAM
LEAGUE
GP
G
A
PTS
Bili Tygri Liberec
Czechia
5
0
0
0
Bili Tygri Liberec
Czechia U20
30
17
20
37
NEXT SEASON: Will return to Bili Tygri Liberec in the Czechia league. His goal is to make the pro club.
NOTE 'EM: The nephew of former NHL defenseman Mikael Rozsival.
QUOTE 'EM: On advice from his uncle:
"He's helped me a lot. He always calls me when something happens and gives me good advice. It's great for me to have him because he's played in this league."