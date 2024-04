Blues at Predators

BLUES (40-31-4) at PREDATORS (43-28-4)

8 p.m. ET; HULU, ESPN+

Blues projected lineup

Brandon Saad -- Robert Thomas -- Jake Neighbours

Alexey Toropchenko -- Pavel Buchnevich -- Jordan Kyrou

Brayden Schenn -- Kevin Hayes -- Kasperi Kapanen

Sammy Blais -- Zach Dean -- Nathan Walker

Nick Leddy -- Colton Parayko

Torey Krug -- Justin Faulk

Tyler Tucker – Matthew Kessel

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Zack Bolduc, Scott Perunovich, Nikita Alexandrov, Marco Scandella

Injured: None

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Gustav Nyquist

Jason Zucker-- Colton Sissons -- Anthony Beauvillier

Mark Jankowski -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Cole Smith -- Michael McCarron -- Kiefer Sherwood

Roman Josi -- Ryan McDonagh

Spencer Stastney -- Luke Schenn

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Scratched: Jaret Anderson-Dolan, Cody Glass, Tyson Barrie, Dante Fabbro

Injured: None

Status report

Binnington will make his eighth start in 11 games. ... The Blues did not take line rushes during their morning skate Thursday. ... Beauvillier will enter the lineup in place of Glass, a forward. ... Saros will start for the ninth time in 11 games.