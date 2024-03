Predators at Wild

PREDATORS (37-25-3) at WILD (30-27-7)

3:30 p.m. ET; MAX, TNT

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Gustav Nyquist

Jason Zucker -- Colton Sissons -- Cody Glass

Anthony Beauvillier -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Cole Smith -- Jaret Anderson-Dolan -- Kiefer Sherwood

Roman Josi -- Dante Fabbro

Ryan McDonagh -- Luke Schenn

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Scratched: Tyson Barrie, Mark Jankowski, Michael McCarron

Injured: None

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Mats Zuccarello -- Marco Rossi -- Ryan Hartman

Marcus Foligno -- Frederick Gaudreau -- Adam Beckman

Mason Shaw -- Jake Lucchini -- Vinni Lettieri

Jonas Brodin -- Brock Faber

Dakota Mermis -- Jon Merrill

Declan Chisholm -- Zach Bogosian

Marc-Andre Fleury

Filip Gustavsson

Scratched: Alex Goligoski

Injured: Jared Spurgeon (hip), Marcus Johansson (lower body), Jacob Middleton (upper body)

Status report

Neither team was scheduled to hold a morning skate Sunday. ... Saros is expected to start after Lankinen made 32 in a 2-1 win at the Columbus Blues Jackets on Saturday. …Middleton, a defenseman, is a game-time decision after being a late scratch for a 2-1 overtime loss at the Colorado Avalanche on Friday. ... Fleury could start after Gustavsson made 38 saves at Colorado.