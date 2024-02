Stars at Predators

STARS (33-14-6) at PREDATORS (27-24-2)

8 p.m. ET; HULU, ESPN+

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Joe Pavelski

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Tyler Seguin

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Sam Steel

Craig Smith -- Radek Faksa -- Ty Dellandrea

Ryan Suter -- Miro Heiskanen

Esa Lindell -- Jani Hakanpaa

Thomas Harley -- Nils Lundkvist

Jake Oettinger

Scott Wedgewood

Scratched: Joel Hanley

Injured: Evgenii Dadonov (lower-body fracture)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Gustav Nyquist

Tommy Novak -- Colton Sissons -- Cody Glass

Yakov Trenin -- Michael McCarron -- Cole Smith

Egor Afanasyev -- Mark Jankowski -- Denis Gurianov

Roman Josi -- Tyson Barrie

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Ryan McDonagh -- Luke Schenn

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Scratched: Dante Fabbro, Luke Evangelista, Kiefer Sherwood

Injured: None

Status report

Oettinger will make his seventh start in eight games. ... Gurianov replaced Evangelista on the fourth line during the Predators morning skate Thursday, and Glass and Novak moved up to the second line with Sissons. ... Saros will start for the 11th time in 12 games.