NAME: Kasper Pikkarainen
POSITION: F
ACQUIRED: Devils' 3rd-round (85th overall) in 2024
DIMENSIONS: 6-3, 198lb
Kasper Pikkarainen | PROSPECT PROFILE
NAME: Kasper Pikkarainen
2024-25 Stats
TEAM
LEAGUE
GP
G
A
PTS
Red Deer
WHL
1
0
0
0
TPS
U20 SM-sarja
2
1
0
1
NEXT SEASON: Pikkarainen will return to play for TPS in Liiga.
NOTE 'EM: A knee injury in his first game with Red Deer prematurely ended his first WHL season. He returned home to play for TPS following an extended rehab.
QUOTE 'EM: On a difficult 2024-25 campaign:
"It wasn't a great season. It was a hard time, but I learned a lot. Everything is good now."