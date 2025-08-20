Kasper Pikkarainen | PROSPECT PROFILE

pikkarainen
By Sam Kasan
NewJerseyDevils.com

NAME: Kasper Pikkarainen
POSITION: F
ACQUIRED: Devils' 3rd-round (85th overall) in 2024
DIMENSIONS: 6-3, 198lb

2024-25 Stats

TEAM
LEAGUE
GP
G
A
PTS
Red Deer
WHL
1
0
0
0
TPS 
U20 SM-sarja
2
1
0
1

NEXT SEASON: Pikkarainen will return to play for TPS in Liiga.

NOTE 'EM: A knee injury in his first game with Red Deer prematurely ended his first WHL season. He returned home to play for TPS following an extended rehab.

QUOTE 'EM: On a difficult 2024-25 campaign:

"It wasn't a great season. It was a hard time, but I learned a lot. Everything is good now."

