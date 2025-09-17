Vancouver, B.C. – Vancouver Canucks General Manager Patrik Allvin announced today the team’s 2025.26 Training Camp roster. The roster includes 59 players (33 forwards, 19 defencemen, seven goaltenders). Training Camp runs in Penticton, BC from September 18-21 at the South Okanagan Events Centre.
VANCOUVER CANUCKS ANNOUNCE 2025.26 TRAINING CAMP ROSTER
…2025 Training Camp takes place form September 18-21 in Penticton, BC
Forwards (33)
#
NAME
HT
WT
SH
HOMETOWN
DATE OF BIRTH
ACQUIRED
24.25 CLUB (MOST GP)
GP
G
A
P
PIM
46
Alriksson, Vilmer
6'6"
234
L
Enebyberg, SWE
Feb. 18, 2005
R4-107 '23
Guelph Storm (OHL)
26
11
12
23
14
88
Åman, Nils
6'2"
179
L
Avesta, SWE
Feb. 7, 2000
Signed as FA
Abbotsford Canucks (AHL)
36
7
23
30
14
13
Bains, Arshdeep
6'0"
183
L
Surrey, BC
Jan. 9, 2001
Signed as FA
Abbotsford Canucks (AHL)
50
11
32
43
26
71
Bloom, Josh
6'2"
185
L
Oakville, ON
Jun. 8, 2003
Trade w/ BUF
Kalamazoo Wings (ECHL)
43
20
19
39
15
53
Blueger, Teddy
6'0"
185
L
Riga, LVA
Aug. 15, 1994
Signed as FA
Vancouver Canucks (NHL)
82
8
18
26
39
6
Boeser, Brock
6'1"
208
R
Burnsville, MN
Feb. 25, 1997
R1-23 '15
Vancouver Canucks (NHL)
75
25
25
50
16
65
Chiarot, Gabriel
5'11"
190
R
Hamilton, ON
Sept. 17, 2006
R6-175 '25
Brampton Steelheads (OHL)
66
21
14
35
60
72
Chytil, Filip
6'2"
210
L
Kromeriz, CZE
Sept. 5, 1999
Trade w/ NYR
Vancouver Canucks (NHL)
15
2
4
6
4
80
Cootes, Braeden
5'11"
183
R
Sherwood Park, AB
Feb. 9, 2007
R1-15 '25
Seattle Thunderbirds (WHL)
60
26
37
63
18
74
DeBrusk, Jake
6'1"
198
L
Edmonton, AB
Oct. 17, 1996
Signed as FA
Vancouver Canucks (NHL)
82
28
20
48
18
95
Dervin, Kieren
6'2"
183
L
Gloucester, ON
Mar. 31, 2007
R3-65 '25
Kingston Frontenacs (OHL)
10
1
2
3
2
8
Garland, Conor
5'10"
165
R
Scituate, MA
Mar. 11, 1996
Trade w/ ARZ
Vancouver Canucks (NHL)
81
19
31
50
52
21
Höglander, Nils
5'9"
185
L
Bockträsk, SWE
Dec. 20, 2000
R2-40 '19
Vancouver Canucks (NHL)
72
8
17
25
30
98
Kambeitz, Dino
6'2"
212
R
Parker, CO
Jan. 25, 2000
Invite
Abbotsford Canucks (AHL)
52
10
4
14
45
91
Kane, Evander
6'2"
218
L
Vancouver, BC
Aug. 2, 1991
Trade w/ EDM
Edmonton Oilers (NHL)
0
0
0
0
0
94
Karlsson, Linus
6'1"
178
R
Eksjö, SWE
Nov. 16, 1999
Trade w/ SJS
Abbotsford Canucks (AHL)
32
23
16
39
24
9
Klimovich, Danila
6'2"
203
R
Pinsk, BLR
Jan. 9, 2003
R2-41 '21
Abbotsford Canucks (AHL)
65
25
13
38
59
92
Kravtsov, Vitali
6'3"
186
L
Vladivostok, RUS
Dec. 23, 1999
Trade w/ NYR
Traktor Chelyabinsk (KHL)
66
27
31
58
4
89
Kunz, Jackson
6'3"
232
L
Lincoln, NE
Aug. 13, 2002
R4-113 '20
U of North Dakota (NCHC)
36
7
8
15
21
14
LaBate, Joseph
6'5"
209
L
Eagan, MN
Apr. 16, 1993
Signed as FA
Cleveland Monsters (AHL)
51
8
13
21
81
23
Lekkerimäki, Jonathan
5'11"
172
R
Huddinge, SWE
Jul. 24, 2004
R1-15 '22
Abbotsford Canucks (AHL)
36
19
9
28
0
20
MacEachern, Mackenzie
6'2"
194
L
Bloomfield Hills, MI
Mar. 9, 1994
Signed as FA
Springfield Thunderbirds (AHL)
40
12
20
32
54
39
Mueller, Ty
5'11"
185
L
Cochrane, AB
Feb. 26, 2003
R4-105 '23
Abbotsford Canucks (AHL)
64
12
27
39
24
18
O'Connor, Drew
6'4"
209
L
Chatham, NJ
Jun. 9, 1998
Trade w/ PIT
Vancouver Canucks (NHL)
31
4
5
9
18
68
Patterson, Riley
6'1"
192
R
Burlington, ON
Mar. 22, 2006
R4-125 '24
Barrie Colts (OHL)
64
25
34
59
19
40
Pettersson, Elias
6'2"
176
L
Sundsvall, SWE
Nov. 12, 1998
R1-5 '17
Vancouver Canucks (NHL)
64
15
30
45
14
54
Räty, Aatu
6'2"
190
L
Oulu, FIN
Nov. 14, 2002
Trade w/ NYI
Abbotsford Canucks (AHL)
43
17
23
40
38
73
Ravinskis, Anri
6'3"
201
L
Riga, LVA
Jan. 2, 2003
Signed as FA
HPK (Liiga)
27
8
9
17
14
63
Sasson, Max
6'1"
181
L
Birmingham, MI
Sep. 5, 2000
Signed as FA
Abbotsford Canucks (AHL)
41
13
19
32
18
44
Sherwood, Kiefer
6'0"
194
R
Columbus, OH
Mar. 31, 1995
Signed as FA
Vancouver Canucks (NHL)
78
19
21
40
35
61
Stillman, Chase
6'1"
185
R
St. Louis, MO
Mar. 19, 2003
Trade w/ PIT
Utica Comets (AHL)
46
3
6
9
26
93
Walker, Cooper
6'0"
174
R
Cambridge, ON
Jul. 11, 2002
Invite
Abbotsford Canucks (AHL)
34
5
5
10
10
42
Wouters, Chase
6'0"
183
R
North Battleford, SK
Feb. 8, 2000
Invite
Abbotsford Canucks (AHL)
72
10
18
28
67
Defencemen (19)
#
NAME
HT
WT
SH
HOMETOWN
DATE OF BIRTH
ACQUIRED
24.25 CLUB (MOST GP)
GP
G
A
P
PIM
70
Alcos, Parker
6'3"
181
R
Port Moody, BC
Jul. 20, 2006
R6-189 '24
Edmonton Oil Kings (WHL)
57
1
12
13
42
3
Arntsen, Joe
6'3"
210
L
Saskatoon, SK
May 22, 2003
Invite
Kalamazoo Wings (ECHL)
43
5
11
16
23
55
Brisebois, Guillaume
6'3"
201
L
Longueuil, QC
Jul. 21, 1997
R3-66 '15
Abbotsford Canucks (AHL)
48
2
3
5
19
27
Forbort, Derek
6'4"
216
L
Duluth, MN
Mar. 4, 1992
Signed as FA
Vancouver Canucks (NHL)
54
2
9
11
45
17
Hronek, Filip
6'0"
190
R
Hradec Kralove, CZE
Nov. 2, 1997
Trade w/ DET
Vancouver Canucks (NHL)
61
5
28
33
40
43
Hughes, Quinn
5'10"
180
L
Orlando, FL
Oct. 14, 1999
R1-7 '18
Vancouver Canucks (NHL)
68
16
60
76
29
7
Joseph, Pierre-Olivier
6'2"
185
L
Laval, QC
Jul. 1, 1999
Signed as FA
Pittsburgh Penguins (NHL)
24
0
1
1
22
84
Knyzhov, Nikolai
6'3"
222
L
Kemerovo, RUS
Mar. 20, 1998
Invite
Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL)
14
2
4
6
19
59
Kudryavtsev, Kirill
5'11"
201
L
Yaroslavl, RUS
Feb. 5, 2004
R7-208 '22
Abbotsford Canucks (AHL)
65
5
21
26
22
41
Lee, Jayden
5'9"
175
R
North Vancouver, BC
Feb. 15, 2001
Invite
South Carolina Stingrays (ECHL)
48
8
24
32
12
90
Mancini, Victor
6'3"
229
R
Hancock, MI
May 26, 2002
Trade w/ NYR
Vancouver Canucks (NHL)
16
1
2
3
8
57
Myers, Tyler
6'8"
229
R
Houston, TX
Feb. 1, 1990
Signed as FA
Vancouver Canucks (NHL)
71
6
18
24
74
45
Mynio, Sawyer
6'1"
181
L
Kamloops, BC
Apr. 30, 2005
R3-89 '23
Calgary Hitmen (WHL)
31
9
17
26
44
25
Pettersson, Elias
6'2"
185
L
Vasteras, SWE
Feb. 16, 2004
R3-87 '22
Abbotsford Canucks (AHL)
38
1
23
13
38
29
Pettersson, Marcus
6'5"
174
L
Skelleftea, SWE
May 8, 1996
Trade w/ PIT
Vancouver Canucks (NHL)
31
1
10
11
20
15
Sandhu, Zack
6'2"
195
L
Toronto, ON
Dec. 20, 2005
Invite
Oshawa Generals (OHL)
64
9
15
24
92
48
Schuldt, Jimmy
6'1"
203
L
Minnetonka, MN
May 11, 1995
Signed as FA
San Jose Barracuda (AHL)
64
6
15
21
34
5
Willander, Tom
6'1"
190
R
Stockholm, SWE
Feb. 9, 2005
R1-11 '23
Boston University (H-East)
39
2
22
24
8
4
Woo, Jett
6'0"
205
R
Winnipeg, MB
Jul. 27, 2000
R2-37 '18
Abbotsford Canucks (AHL)
67
2
16
18
90
Goaltenders (7)
#
NAME
HT
WT
CA
HOMETOWN
DATE OF BIRTH
ACQUIRED
24.25 CLUB (MOST GP)
GP
W-L-O
GAA
SV%
35
Demko, Thatcher
6'4"
192
L
San Digeo, CA
Dec. 8, 1995
R2-36 '14
Vancouver Canucks (NHL)
23
10-8-3
2.90
.889
36
Koskenvuo, Aku
6'4"
201
L
Espoo, FIN
Feb. 26, 2003
R5-137 '21
Harvard University (ECAC)
20
8-9-1
2.81
.902
32
Lankinen, Kevin
6'2"
190
L
Helsinki, FIN
Apr. 28, 1995
Signed as FA
Vancouver Canucks (NHL)
51
25-15-10
2.62
.902
78
Medvedev, Aleksei
6'3"
181
L
St. Petersburg, RUS
Sept. 10, 2007
R2'47 '25
London Knights (OHL)
34
22-8-2
2.79
.912
30
Patera, Jiří
6'3"
212
L
Praha, CZE
Feb. 24, 1999
Waivers
Abbotsford Canucks (AHL)
7
2-2-1
2.79
.899
60
Tolopilo, Nikita
6'6"
229
L
Minsk, BLR
Apr. 6, 2000
Signed as FA
Abbotsford Canucks (AHL)
36
20-14-2
2.66
.902
85
Young, Ty
6'3"
181
L
Coaldale, AB
Sept. 11, 2004
R5-144 '22
Kalamazoo Wings (ECHL)
22
10-9-2
2.53
.926