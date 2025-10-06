VANCOUVER CANUCKS ANNOUNCE 2025.26 OPENING NIGHT ROSTER

2526 - VAN - SOC - Opening Night Roster Graphics - CDC
By Canucks Communications
Vancouver Canucks

Vancouver, B.C. – Vancouver Canucks General Manager Patrik Allvin announced today the team’s opening night roster for the 2025.26 season.

FORWARDS

#

NAME

HT

WT

SH

HOMETOWN

13

Bains, Arshdeep

6'0"

183

L

Surrey, BC

53

Blueger, Teddy

6'0"

185

L

Riga, LVA

6

Boeser, Brock

6'1"

208

R

Burnsville, MN

72

Chytil, Filip

6'2"

210

L

Kromeriz, CZE

80

Cootes, Braeden

5'11"

183

R

Sherwood Park, AB

74

DeBrusk, Jake

6'1"

198

L

Edmonton, AB

8

Garland, Conor

5'10"

165

R

Scituate, MA

91

Kane, Evander

6'2"

218

L

Vancouver, BC

94

Karlsson, Linus

6'1"

178

R

Eksjö, SWE

23

Lekkerimäki, Jonathan

5'11"

172

R

Huddinge, SWE

18

O'Connor, Drew

6'4"

209

L

Chatham, NJ

40

Pettersson, Elias

6'2"

176

L

Sundsvall, SWE

54

Räty, Aatu

6'2"

190

L

Oulu, FIN

44

Sherwood, Kiefer

6'0"

194

R

Columbus, OH

DEFENCEMEN

#

NAME

HT

WT

SH

HOMETOWN

27

Forbort, Derek

6'4"

216

L

Duluth, MN

17

Hronek, Filip

6'0"

190

R

Hradec Kralove, CZE

43

Hughes, Quinn

5'10"

180

L

Orlando, FL

7

Joseph, Pierre-Olivier

6'2"

185

L

Laval, QC

57

Myers, Tyler

6'8"

229

R

Houston, TX

25

Pettersson, Elias

6'2"

185

L

Vasteras, SWE

29

Pettersson, Marcus

6'5"

174

L

Skelleftea, SWE

GOALTENDERS

#

NAME

HT

WT

CA

HOMETOWN

35

Demko, Thatcher

6'4"

192

L

San Digeo, CA

32

Lankinen, Kevin

6'2"

190

L

Helsinki, FIN

INJURED RESERVE

#

NAME

HT

WT

CA

HOMETOWN

21

Höglander, Nils

5'9"

185

L

Bockträsk, SWE

INJURED NON-ROSTER

#

NAME

HT

WT

CA

HOMETOWN

55

Brisebois, Guillaume

6'3"

201

L

Longueuil, QC

4

Woo, Jett

6'0"

205

R

Winnipeg, MB


