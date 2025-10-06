Vancouver, B.C. – Vancouver Canucks General Manager Patrik Allvin announced today the team’s opening night roster for the 2025.26 season.
VANCOUVER CANUCKS ANNOUNCE 2025.26 OPENING NIGHT ROSTER
FORWARDS
#
NAME
HT
WT
SH
HOMETOWN
13
Bains, Arshdeep
6'0"
183
L
Surrey, BC
53
Blueger, Teddy
6'0"
185
L
Riga, LVA
6
Boeser, Brock
6'1"
208
R
Burnsville, MN
72
Chytil, Filip
6'2"
210
L
Kromeriz, CZE
80
Cootes, Braeden
5'11"
183
R
Sherwood Park, AB
74
DeBrusk, Jake
6'1"
198
L
Edmonton, AB
8
Garland, Conor
5'10"
165
R
Scituate, MA
91
Kane, Evander
6'2"
218
L
Vancouver, BC
94
Karlsson, Linus
6'1"
178
R
Eksjö, SWE
23
Lekkerimäki, Jonathan
5'11"
172
R
Huddinge, SWE
18
O'Connor, Drew
6'4"
209
L
Chatham, NJ
40
Pettersson, Elias
6'2"
176
L
Sundsvall, SWE
54
Räty, Aatu
6'2"
190
L
Oulu, FIN
44
Sherwood, Kiefer
6'0"
194
R
Columbus, OH
DEFENCEMEN
#
NAME
HT
WT
SH
HOMETOWN
27
Forbort, Derek
6'4"
216
L
Duluth, MN
17
Hronek, Filip
6'0"
190
R
Hradec Kralove, CZE
43
Hughes, Quinn
5'10"
180
L
Orlando, FL
7
Joseph, Pierre-Olivier
6'2"
185
L
Laval, QC
57
Myers, Tyler
6'8"
229
R
Houston, TX
25
Pettersson, Elias
6'2"
185
L
Vasteras, SWE
29
Pettersson, Marcus
6'5"
174
L
Skelleftea, SWE
GOALTENDERS
#
NAME
HT
WT
CA
HOMETOWN
35
Demko, Thatcher
6'4"
192
L
San Digeo, CA
32
Lankinen, Kevin
6'2"
190
L
Helsinki, FIN
INJURED RESERVE
#
NAME
HT
WT
CA
HOMETOWN
21
Höglander, Nils
5'9"
185
L
Bockträsk, SWE
INJURED NON-ROSTER
#
NAME
HT
WT
CA
HOMETOWN
55
Brisebois, Guillaume
6'3"
201
L
Longueuil, QC
4
Woo, Jett
6'0"
205
R
Winnipeg, MB