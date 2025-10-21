Vancouver, B.C. – The Vancouver Canucks announced today the team’s Black Skate jersey schedule for the 2025.26 season. The team wore the iconic jerseys during their Home Opener on October 9 and will wear them on 19 other occasions throughout the season.
VANCOUVER CANUCKS ANNOUNCE 2025.26 BLACK SKATE JERSEY SCHEDULE
…Fan-favourite jersey to be worn on 20 occasions this season
DATE
START TIME
OPPONENT
Thursday, October 9
7:00pm PT
Calgary Flames
Saturday, October 25
4:00pm PT
Montreal Canadiens
Sunday, October 26
7:00pm PT
Edmonton Oilers
Tuesday, October 28
7:00pm PT
New York Rangers
Thursday, November 20
7:00pm PT
Dallas Stars
Sunday, November 23
6:00pm PT
Calgary Flames
Monday, December 8
7:00pm PT
Detroit Red Wings
Thursday, December 11
7:00pm PT
Buffalo Sabres
Saturday, January 3
7:00pm PT
Boston Bruins
Saturday, January 17
7:00pm PT
Edmonton Oilers
Monday, January 19
7:00pm PT
New York Islanders
Wednesday, January 21
7:00pm PT
Washington Capitals
Friday, January 23
7:00pm PT
New Jersey Devils
Saturday, January 31
4:00pm PT
Toronto Maple Leafs
Monday, March 2
7:00pm PT
Dallas Stars
Saturday, March 14
7:00pm PT
Seattle Kraken
Tuesday, March 17
7:00pm PT
Florida Panthers
Thursday, March 19
7:00pm PT
Tampa Bay Lightning
Saturday, March 21
4:00pm PT
St. Louis Blues
Tuesday, April 7
7:00pm PT
Vegas Golden Knights
