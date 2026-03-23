2026-27 VIP Trip for Two to Cleveland Monsters Game Winners
2026-27 VIP Trip for Two to Cleveland Monsters Game Winners
Brett Call
Carey Wrigley
Chris Strait
Danielle Whitney
David Jones
Duane Hoffman
Howdy Lamprecht
Jeffery Blunt
Jim Fallieras
Joan Stromberg
Kevin Welker
Korbin Mauger
Lee Henry
Lonnie Hill
Mark Howard
Matthew Lawson
Melissa McTighe
Michael Gallo
Michael & Mary Ann Minichello
Mike Freeburn
Mitch Gay
Nickolas Martin
Peter Wilson
Ralph J. Martinez
Rodney Foster
Ron Porshinsky
Rusty Ranney
Stephen Malik
Ted Freuler
Thomas Werner