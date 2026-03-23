2026-27 VIP Trip for Two to Cleveland Monsters Game Winners

2026-27 VIP Trip for Two to Cleveland Monsters Game Winners

Brett Call

Carey Wrigley

Chris Strait

Danielle Whitney

David Jones

Duane Hoffman

Howdy Lamprecht

Jeffery Blunt

Jim Fallieras

Joan Stromberg

Kevin Welker

Korbin Mauger

Lee Henry

Lonnie Hill

Mark Howard

Matthew Lawson

Melissa McTighe

Michael Gallo

Michael & Mary Ann Minichello

Mike Freeburn

Mitch Gay

Nickolas Martin

Peter Wilson

Ralph J. Martinez

Rodney Foster

Ron Porshinsky

Rusty Ranney

Stephen Malik

Ted Freuler

Thomas Werner

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