Avalanche at Predators

AVALANCHE (37-19-5) at PREDATORS (34-25-2)

6 p.m. ET; BSSO, ALT

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Miles Wood -- Ross Colton -- Logan O’Connor

Zach Parise -- Ryan Johansen -- Jonathan Drouin

Andrew Cogliano -- Chris Wagner -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Josh Manson

Jack Johnson -- Bowen Byram

Alexandar Georgiev

Justus Annunen

Scratched: Caleb Jones, Kurtis MacDermid

Injured: None

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Gustav Nyquist

Yakov Trenin -- Colton Sissons -- Cody Glass

Mark Jankowski -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Cole Smith -- Michael McCarron -- Kiefer Sherwood

Roman Josi -- Dante Fabbro

Ryan McDonagh -- Luke Schenn

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Scratched: Tyson Barrie, Denis Gurianov

Injured: None

Status report

Johnson did not practice Friday because of an illness, but Avalanche coach Jared Bednar said he’s hopeful he will play. … The Predators held an optional practice Friday.