Blackhawks at Wild projected lineups

BLACKHAWKS (21-23-8) at WILD (29-14-10)
8 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, CHSN
Blackhawks projected lineup
Frank Nazar -- Connor Bedard -- Teuvo Teravainen
Tyler Bertuzzi -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev
Ryan Greene -- Oliver Moore -- Andre Burakovsky
Ryan Donato -- Nick Foligno -- Landon Slaggert
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov
Matt Grzelcyk -- Connor Murphy
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Sam Lafferty, Colton Dach
Injured: None
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Marcus Foligno -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Yakov Trenin -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jake Middleton -- Jared Spurgeon
Daemon Hunt -- David Jiricek
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Matt Kiersted, Tyler Pitlick
Injured: Zach Bogosian (lower body), Jonas Brodin (lower body)
Status report
Each team held an optional morning skate. ... Teravainen is expected to return after missing six games with an upper-body injury. … Kiersted, a defenseman, was recalled from Iowa of the American Hockey League on Tuesday.