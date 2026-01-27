Blackhawks at Wild projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

BLACKHAWKS (21-23-8) at WILD (29-14-10)

8 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, CHSN

Blackhawks projected lineup

Frank Nazar -- Connor Bedard -- Teuvo Teravainen

Tyler Bertuzzi -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Ryan Greene -- Oliver Moore -- Andre Burakovsky

Ryan Donato -- Nick Foligno -- Landon Slaggert

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Sam Lafferty, Colton Dach

Injured: None

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Yakov Trenin -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Daemon Hunt -- David Jiricek

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: Matt Kiersted, Tyler Pitlick

Injured: Zach Bogosian (lower body), Jonas Brodin (lower body)

Status report

Each team held an optional morning skate. ... Teravainen is expected to return after missing six games with an upper-body injury. … Kiersted, a defenseman, was recalled from Iowa of the American Hockey League on Tuesday.

