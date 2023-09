As per the lines and pairings used in warm-ups in Calgary, tonight's lineup is projected to be:

FORWARDS

Andrew Mangiapane - Mikael Backlund - Blake Coleman

Jakob Pelletier - Clark Bishop - Walker Duehr

Emilio Pettersen - Cole Schwindt - Adam Klapka

William Stromgren - Ben Jones - Jaden Lipinski

DEFENCE

Nikita Zadorov - MacKenzie Weegar

Noah Hanifin - Nick DeSimone

Etienne Morin - Yan Kuznetsov

GOALTENDERS

Dustin Wolf

Oscar Dansk