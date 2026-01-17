Les Sens et les Canadiens s’affrontent à Ottawa

Troisième affrontement de la saison, premier au CCT

© Reuben Polansky-Shapiro/NHLI via Getty Images

By Andrew Wilimek
Ottawa Senators

Le dernier match opposant les Sénateurs d’Ottawa et les Canadiens de Montréal a eu lieu il y a un mois et demi, déjà. La rivalité va revivre lorsque les deux formations se rencontreront de nouveau dans la capitale, samedi soir, lorsqu’on célébrera le 30e anniversaire du Centre Canadian Tire.

« Oui, c’est un match crucial. Tout le monde devra contribuer », dit Brady Tkachuk. « On s’attend à ce que ce soit un match intense, très émotif. Les deux équipes ont besoin de la victoire, bien sûr. Ces matchs sont tout le temps intéressants. Nous avons hâte. »

Tkachuk vient de connaître son premier match de quatre points de la saison. Il a marqué un but et récolté trois mentions d’aide pour propulser les Sénateurs vers leur premier match de huit buts de la saison. Ses nouveaux partenaires de jeu, Dylan Cozens et Ridly Greig, ont obtenu trois points chacun.

« Quand les choses ne vont pas très bien, on essaie quand même de créer une étincelle autant que possible. Je pense que le dernier match a montré que j'adore jouer avec Coz et Ridz, et j'ai trouvé que dès notre premier match, nous avions une alchimie instantanée. Ce qui m'enthousiasme vraiment, c'est que je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, qu'il y a un autre niveau que nous pouvons atteindre en tant que ligne et en tant qu'individus, mais je pense que cela montre simplement la profondeur de notre équipe, que n'importe qui peut jouer avec n'importe qui. »

Au même moment, Travis Green reconnaît que le nouveau quatrième trio qui a émergé durant ce remaniement — Nick Cousins, Lars Eller et David Perron — complique un peu sa tâche. Kurtis MacDermid n’a pas encore joué en janvier.

« Plusieurs facteurs influencent la composition de notre formation chaque soir », dit Green. « Visiblement, nous aimons leur façon de jouer. »

Rondelles libres

Travis Green n’a pas voulu confirmer des changements à sa formation, ni l’identité de son gardien débutant pour le match de samedi.

Les Sénateurs ont eu huit marqueurs différents lors de leur victoire 8-4 contre les Rangers mercredi soir. Cela égale le record de la franchise pour le plus grand nombre de joueurs ayant marqué un but (huit) dans un seul match — et c'est la première fois qu'Ottawa compte huit marqueurs différents dans un match depuis le 13 janvier 2007, lorsque les Sénateurs avaient battu Montréal 8-3.

Thomas Chabot, Nick Jensen et Jake Sanderson ont marqué des buts lors de la victoire 8-4 d'Ottawa contre les Rangers mercredi soir. C'était seulement la huitième fois dans l'histoire de la franchise, et la première depuis le 28 janvier 2020, qu'Ottawa comptait trois défenseurs différents ayant marqué un but dans le même match.

Mise en jeu

Les Canadiens complètent un voyage de trois matchs, samedi. Ils ont perdu en prolongation contre Washington, mardi. Ils ont subi un revers en temps réglementaire à Buffalo, jeudi.

Dans la série Ottawa-Montréal, les deux formations comptent une victoire, jusqu’à présent. Les Canadiens ont vaincu les Sénateurs 4-3 en prolongation, le 1er novembre. Les Sénateurs ont savouré leur revanche avec un gain de 5-2, le 2 décembre.

Regarder et écouter

Regarder: Sportsnet East, CityTV, TVAS

Écouter: TSN 1200, 104.7 Outaouais

