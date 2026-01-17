Les Sens et les Canadiens s’affrontent à Ottawa

Le dernier match opposant les Sénateurs d’Ottawa et les Canadiens de Montréal a eu lieu il y a un mois et demi, déjà. La rivalité va revivre lorsque les deux formations se rencontreront de nouveau dans la capitale, samedi soir, lorsqu’on célébrera le 30e anniversaire du Centre Canadian Tire.

« Oui, c’est un match crucial. Tout le monde devra contribuer », dit Brady Tkachuk. « On s’attend à ce que ce soit un match intense, très émotif. Les deux équipes ont besoin de la victoire, bien sûr. Ces matchs sont tout le temps intéressants. Nous avons hâte. »

Tkachuk vient de connaître son premier match de quatre points de la saison. Il a marqué un but et récolté trois mentions d’aide pour propulser les Sénateurs vers leur premier match de huit buts de la saison. Ses nouveaux partenaires de jeu, Dylan Cozens et Ridly Greig, ont obtenu trois points chacun.

« Quand les choses ne vont pas très bien, on essaie quand même de créer une étincelle autant que possible. Je pense que le dernier match a montré que j'adore jouer avec Coz et Ridz, et j'ai trouvé que dès notre premier match, nous avions une alchimie instantanée. Ce qui m'enthousiasme vraiment, c'est que je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, qu'il y a un autre niveau que nous pouvons atteindre en tant que ligne et en tant qu'individus, mais je pense que cela montre simplement la profondeur de notre équipe, que n'importe qui peut jouer avec n'importe qui. »

Au même moment, Travis Green reconnaît que le nouveau quatrième trio qui a émergé durant ce remaniement — Nick Cousins, Lars Eller et David Perron — complique un peu sa tâche. Kurtis MacDermid n’a pas encore joué en janvier.

« Plusieurs facteurs influencent la composition de notre formation chaque soir », dit Green. « Visiblement, nous aimons leur façon de jouer. »