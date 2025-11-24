Les Sénateurs prêts pour le match revanche contre les Kings

Deux victoires en Californie, c’est bien. Trois, ce serait encore mieux.

Les Sens ont déjà remporté les deux premiers matchs de leur traversée annuelle de la Californie. Avec une victoire contre les Kings de Los Angeles, lundi soir, ils pourraient réaliser un balayage de l’État pour la deuxième fois de leur histoire.

En plus, le troisième match de ce long périple de sept rencontres permettra aux Sens de savourer leur revanche. Les Kings sont sortis vainqueurs d’un duel défensif très serré, le 15 novembre dernier, au Centre Canadian Tire.

« Nous avons très bien joué contre eux la semaine dernière. C’est un match que nous aurions très facilement pu gagner. C’est le genre de match qui peut ajouter à notre motivation », a dit Jake Sanderson après la séance d’entraînement matinale de lundi.

« Nous savons que nous avons bien joué dans ce match, mais en même temps, nous savons que les Kings sont très bons sur leur patinoire. Ils sont robustes. Il faudra être aussi robustes qu’eux pour s’assurer que le voyage se poursuive sur une bonne note. »

Travis Green s’attend à vivre un autre match à bas pointage. Il avait fait cette prédiction la dernière fois et il a très bien paru.

« Voici deux formations qui ne font pas beaucoup de cadeaux. Il faudra travailler d’arrache-pied pour créer des chances », a-t-il dit. « Il faudra travailler encore plus fort quand nous n’aurons pas la rondelle. Nous allons affronter une bonne équipe ce soir. Ce sera un bon match. »

Les Sénateurs n’ont pas été très généreux envers leurs adversaires durant tout le mois de novembre. Ils ont alloué trois buts ou moins dans leurs huit dernières parties. Ils ont alloué trois buts ou moins dans 14 de leurs 15 derniers duels.

Ces résultats ont été obtenus grâce à une attention particulière portée à la suppression des tirs. Les Sénateurs ont concédé le deuxième moins grand nombre de tirs de la ligue cette saison, avec une moyenne de 25 par match.

« Visiblement, quand les lancers alloués sont bas, ça signifie que tout le monde s’entend. Tout le monde est engagé vers le succès », dit Green. « Je pense que les équipes qui jouent bien défensivement se donnent une chance de gagner chaque soir. Je crois que nos joueurs sont en train de comprendre. »

Ce match marquera le retour de Jordan Spence à Los Angeles. Le défenseur connaît un fort départ avec les Sens, avec un but et sept mentions d’aide à ses 12 premiers matchs.

« Je suis très excité », dit Spence. « Ça fait drôle de m’installer dans le vestiaire des visiteurs. Ainsi va la vie. Je suis content d’être de retour à Los Angeles, mais en même temps, nous sommes ici pour gagner. Le voyage a bien début. Il faut que ça continue. Il faut construire notre momentum. »