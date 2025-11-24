Les Sénateurs prêts pour le match revanche contre les Kings

Les Sens ont subi un revers de 1-0 à domicile le 15 novembre

Ottawa Senators

Deux victoires en Californie, c’est bien. Trois, ce serait encore mieux.

Les Sens ont déjà remporté les deux premiers matchs de leur traversée annuelle de la Californie. Avec une victoire contre les Kings de Los Angeles, lundi soir, ils pourraient réaliser un balayage de l’État pour la deuxième fois de leur histoire.

En plus, le troisième match de ce long périple de sept rencontres permettra aux Sens de savourer leur revanche. Les Kings sont sortis vainqueurs d’un duel défensif très serré, le 15 novembre dernier, au Centre Canadian Tire.

« Nous avons très bien joué contre eux la semaine dernière. C’est un match que nous aurions très facilement pu gagner. C’est le genre de match qui peut ajouter à notre motivation », a dit Jake Sanderson après la séance d’entraînement matinale de lundi.

« Nous savons que nous avons bien joué dans ce match, mais en même temps, nous savons que les Kings sont très bons sur leur patinoire. Ils sont robustes. Il faudra être aussi robustes qu’eux pour s’assurer que le voyage se poursuive sur une bonne note. »

Travis Green s’attend à vivre un autre match à bas pointage. Il avait fait cette prédiction la dernière fois et il a très bien paru.

« Voici deux formations qui ne font pas beaucoup de cadeaux. Il faudra travailler d’arrache-pied pour créer des chances », a-t-il dit. « Il faudra travailler encore plus fort quand nous n’aurons pas la rondelle. Nous allons affronter une bonne équipe ce soir. Ce sera un bon match. »

Les Sénateurs n’ont pas été très généreux envers leurs adversaires durant tout le mois de novembre. Ils ont alloué trois buts ou moins dans leurs huit dernières parties. Ils ont alloué trois buts ou moins dans 14 de leurs 15 derniers duels.

Ces résultats ont été obtenus grâce à une attention particulière portée à la suppression des tirs. Les Sénateurs ont concédé le deuxième moins grand nombre de tirs de la ligue cette saison, avec une moyenne de 25 par match.

« Visiblement, quand les lancers alloués sont bas, ça signifie que tout le monde s’entend. Tout le monde est engagé vers le succès », dit Green. « Je pense que les équipes qui jouent bien défensivement se donnent une chance de gagner chaque soir. Je crois que nos joueurs sont en train de comprendre. »

Ce match marquera le retour de Jordan Spence à Los Angeles. Le défenseur connaît un fort départ avec les Sens, avec un but et sept mentions d’aide à ses 12 premiers matchs.

« Je suis très excité », dit Spence. « Ça fait drôle de m’installer dans le vestiaire des visiteurs. Ainsi va la vie. Je suis content d’être de retour à Los Angeles, mais en même temps, nous sommes ici pour gagner. Le voyage a bien début. Il faut que ça continue. Il faut construire notre momentum. »

Mise en jeu

Le seul balayage de la Californie dans l’histoire des Sens est survenu en 2015, au tout début de l’épopée du Hamburglar. Les Sens ont vaincu Anaheim (3-0), Los Angeles (1-0) et San Jose (4-2) en l’espace de quatre jours.

Leevi Meriläinen obtiendra son premier départ en carrière contre les Kings. Depuis son revers de 8-4 contre les Sabres de Buffalo dans le premier match de la saison, le jeune gardien a signé trois victoires consécutives, avec un taux d’efficacité de ,901 et une moyenne de buts alloués de 2,67.

Rondelles libres

Ridly Greig et Thomas Chabot ne seront pas en uniforme contre les Kings. Green dit qu’ils seront tous les deux évalués « au jour le jour » étant donné qu’ils sont subi des blessures. Nikolas Matinpalo remplacera Chabot en défensive. Green s’attend à ce que Brady Tkachuk joue « plus tôt que tard ». Le capitaine s’est encore entraîné avec ses coéquipiers, lundi.

Les Sénateurs ont joué leur 20e match de la saison, jeudi, à Anaheim. Avec leur fiche de 10-6-4, l’équipe présente sa meilleure fiche après 20 matchs depuis la saison 2016-17.

Linus Ullmark a pris part à 17 des 21 premiers matchs des Sénateurs cette saison. Il s’agit du début de saison le plus occupé de sa carrière. Il n’a jamais obtenu 17 départs avant le 1er décembre, depuis le début de sa carrière.

Les Sénateurs continuent de dominer la LNH avec un taux de réussite de 58,2 % dans les cercles des mises en jeu.

Ottawa n’a encore jamais subi la défaite dans un match diffusé en anglais sur Prime Monday Night Hockey. Ils ont conservé une fiche de 3-0 la saison dernière et ils ont vaincu les Bruins de Boston 7-2, le 27 octobre, lors de leur premier match sur Prime en 2025-26.

