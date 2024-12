Canadiens at Golden Knights projected lineups

CANADIENS (16-17-3) at GOLDEN KNIGHTS (25-8-3)

3 p.m. ET; SCRIPPS, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Alex Newhook -- Kirby Dach -- Patrik Laine

Josh Anderson -- Christian Dvorak -- Brendan Gallagher

Emil Heineman -- Jake Evans -- Joel Armia

Lane Hutson -- Mike Matheson

Kaiden Guhle -- Alexandre Carrier

Arber Xhekaj -- David Savard

Sam Montembeault

Jakub Dobes

Scratched: Michael Pezzetta, Jayden Struble

Injured: None

Golden Knights projected lineup

Victor Olofsson - Jack Eichel – Mark Stone

Tomas Hertl -- William Karlsson -- Keegan Kolesar

Tanner Pearson -- Brett Howden -- Pavel Dorofeyev

Jonas Rondbjerg -- Cole Schwindt -- Alexander Holtz

Noah Hanifin -- Alex Pietrangelo

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Nicolas Hague -- Zach Whitecloud

Adin Hill

Ilya Samsonov

Scratched: Ben Hutton, Kaedan Korczak

Injured: Ivan Barbashev (upper body), Nicolas Roy (upper body)

Status report

The Canadiens did not practice Monday after a 5-2 win against the Tampa Bay Lightning on Sunday. … The Golden Knights recalled Rondbjerg from Henderson of the American Hockey League; forward Tanner Laczynski was assigned to Henderson.