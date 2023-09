Lettre aux partisans de la part de Michael Andlauer

Chers partisans des Sénateurs,

Aujourd’hui, ma famille et moi sommes enchantés de nous joindre officiellement à votre communauté, le meilleur public de la LNH, à l’équipe de la région de la capitale nationale et celle d’Ottawa, les Sénateurs.

Depuis que l’achat de l’équipe a été annoncé, j’ai eu l’occasion d’apprendre à connaître la communauté. On parle ici d’une véritable communauté de hockey qui a de profondes racines dans ce sport. Les partisans des Sénateurs sont passionnés, parfois considérés comme discrets et trop souvent sous-estimés.

Nous sommes une équipe qui évolue entre deux vastes marchés de hockey et ceux-ci estiment tous les deux qu’ils sont le centre de l’univers du hockey. J’ai été un négligé toute ma vie et je sais que nous avons l’équipe, le personnel, les partisans et la communauté pour leur prouver le contraire.

Mes partenaires et moi sommes peut-être les propriétaires de l’équipe sur papier, mais en fait cette équipe appartient aux gens d’Ottawa-Gatineau. Je promets de prendre soin de votre équipe avec le plus grand respect, avec une intégrité sans faille et avec énormément d’attention, autant sur la glace qu’en dehors.

Sur la patinoire, notre mission sera d’avoir une équipe gagnante qui vise les plus grands honneurs, la conquête de la Coupe Stanley. En dehors, il s’agira de faire preuve d’inclusion, de rassembler la communauté, de faire du travail de première qualité et de chercher à faire une différence. Notre Fondation communautaire des Sénateurs représente un élément important de cette concession, autant pour la communauté que pour ma famille et moi. J’ai hâte de commencer à jouer un rôle actif afin de redonner à la Fondation, sa juste place à titre de pilier de notre communauté.

Merci à la LNH et à la famille Melnyk de nous confier le mandat de mener cette remarquable organisation à bon port.

Aux partisans, merci pour votre passion et votre confiance. On se voit à l’aréna!

Go Sens Go!

Cordialement,

Michael