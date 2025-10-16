Oilers at Islanders projected lineups

OILERS (2-0-1) at ISLANDERS (0-3-0)
7:30 p.m. ET (HULU, ESPN+, SN360)
Oilers projected lineup
Andrew Mangiapane -- Connor McDavid -- David Tomasek
Ryan Nugent-Hopkins -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic
Vasily Podkolzin -- Trent Frederic -- Kasperi Kapanen
Isaac Howard -- Adam Henrique -- Matt Savoie
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Darnell Nurse -- Troy Stecher
Brett Kulak -- Ty Emberson
Stuart Skinner
Calvin Pickard
Scratched: Curtis Lazar, Noah Philp
Injured: Mattias Janmark (undisclosed), Zach Hyman (wrist), Jake Walman (undisclosed), Alec Regula (undisclosed)
Islanders projected lineup
Jonathan Drouin -- Bo Horvat -- Emil Heineman
Anthony Duclair -- Mathew Barzal -- Kyle Palmieri
Anders Lee -- Jean-Gabriel Pageau -- Maxim Shabanov
Simon Holmstrom -- Casey Cizikas -- Kyle MacLean
Matthew Schaefer -- Scott Mayfield
Adam Pelech -- Ryan Pulock
Alexander Romanov -- Tony DeAngelo
David Rittich
Ilya Sorokin
Scratched: Marc Gatcomb, Adam Boqvist, Maxim Tsyplakov
Injured: Pierre Engvall (hip surgery), Semyon Varlamov (knee surgery), Ethan Bear (upper body)
Status report
The Oilers did not conduct a morning skate Thursday. ... Rittich will start in his Islanders debut. ... MacLean will make his season debut. ... Tsyplakov, a forward, will be a healthy scratch.