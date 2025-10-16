Oilers at Islanders projected lineups

OILERS (2-0-1) at ISLANDERS (0-3-0)

7:30 p.m. ET (HULU, ESPN+, SN360)

Oilers projected lineup

Andrew Mangiapane -- Connor McDavid -- David Tomasek

Ryan Nugent-Hopkins -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic

Vasily Podkolzin -- Trent Frederic -- Kasperi Kapanen

Isaac Howard -- Adam Henrique -- Matt Savoie

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Troy Stecher

Brett Kulak -- Ty Emberson

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Curtis Lazar, Noah Philp

Injured: Mattias Janmark (undisclosed), Zach Hyman (wrist), Jake Walman (undisclosed), Alec Regula (undisclosed)

Islanders projected lineup

Jonathan Drouin -- Bo Horvat -- Emil Heineman

Anthony Duclair -- Mathew Barzal -- Kyle Palmieri

Anders Lee -- Jean-Gabriel Pageau -- Maxim Shabanov

Simon Holmstrom -- Casey Cizikas -- Kyle MacLean

Matthew Schaefer -- Scott Mayfield

Adam Pelech -- Ryan Pulock

Alexander Romanov -- Tony DeAngelo

David Rittich

Ilya Sorokin

Scratched: Marc Gatcomb, Adam Boqvist, Maxim Tsyplakov

Injured: Pierre Engvall (hip surgery), Semyon Varlamov (knee surgery), Ethan Bear (upper body)

Status report

The Oilers did not conduct a morning skate Thursday. ... Rittich will start in his Islanders debut. ... MacLean will make his season debut. ... Tsyplakov, a forward, will be a healthy scratch.